النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال عامين.. الاتصال الموحد بديوان المظالم ينجح في خدمة 127 ألف مستفيد

بتقديم الخدمات والأعمال التي من شأنها خدمة المستفيدين في إجراءاتهم القضائية

عمل منظومة التواصل في ديوان المظالم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لخدمة المستفيدين، إذ أسهم مركز الاتصال الموحد بالديوان منذ إطلاقه عام 1439هـ، في تقديم الخدمات والأعمال التي من شأنها خدمة المستفيدين في إجراءاتهم القضائية، كذلك خدمة منسوبي الديوان في شتى المجالات الوظيفية وما يتعلق بالأعمال الإدارية الداخلية التي سهّلت إنجازها بوقت وجيز.

وتلقى المركز خلال العامين الماضيين 127612 ألف مكالمة واردة، استطاع من خلالها تقديم العديد من الخدمات للمستفيدين، كالاستعلام عن مواعيد الجلسات وحالة الدعاوى، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمنصة معين الإلكترونية وإحالة المستفيد للمحكمة، والتأكد من الدائرة المحال إليها القضية وتاريخ تسليم الحكم، والاستعلام عن المعاملات الإدارية والقرارات المالية والوظيفية، واستقبال طلبات الدعم الفني لمنصة معين الإلكترونية وجميع الأنظمة الإلكترونية المتاحة لمنسوبي الديوان.

ويستقبل مركز الاتصال الموحد بالديوان البلاغات عبر الرقم الموحد (920000553)، ويتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، وذلك بحسب تصنيف البلاغ وحالته، ويتيح في الوقت نفسه استقبال البلاغات من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة ومن ضمنها البريد الإلكتروني للمركز con@bog.gov.sa.

كما يعمل مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم بقيادة طاقم متخصص ومؤهل، مدرب تدريبًا متخصصًا في مجالات خدمة المستفيدين، والدعم الفني والمؤسسي، وأساسيات التعامل مع المستفيدين ، وفق أعلى معايير الأداء الاحترافي في تشغيل مراكز الاتصال المتبعة عالميًّا.

ديوان المظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال عامين.. الاتصال الموحد بديوان المظالم ينجح في خدمة 127 ألف مستفيد
سبق

عمل منظومة التواصل في ديوان المظالم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لخدمة المستفيدين، إذ أسهم مركز الاتصال الموحد بالديوان منذ إطلاقه عام 1439هـ، في تقديم الخدمات والأعمال التي من شأنها خدمة المستفيدين في إجراءاتهم القضائية، كذلك خدمة منسوبي الديوان في شتى المجالات الوظيفية وما يتعلق بالأعمال الإدارية الداخلية التي سهّلت إنجازها بوقت وجيز.

وتلقى المركز خلال العامين الماضيين 127612 ألف مكالمة واردة، استطاع من خلالها تقديم العديد من الخدمات للمستفيدين، كالاستعلام عن مواعيد الجلسات وحالة الدعاوى، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمنصة معين الإلكترونية وإحالة المستفيد للمحكمة، والتأكد من الدائرة المحال إليها القضية وتاريخ تسليم الحكم، والاستعلام عن المعاملات الإدارية والقرارات المالية والوظيفية، واستقبال طلبات الدعم الفني لمنصة معين الإلكترونية وجميع الأنظمة الإلكترونية المتاحة لمنسوبي الديوان.

ويستقبل مركز الاتصال الموحد بالديوان البلاغات عبر الرقم الموحد (920000553)، ويتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، وذلك بحسب تصنيف البلاغ وحالته، ويتيح في الوقت نفسه استقبال البلاغات من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة ومن ضمنها البريد الإلكتروني للمركز con@bog.gov.sa.

كما يعمل مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم بقيادة طاقم متخصص ومؤهل، مدرب تدريبًا متخصصًا في مجالات خدمة المستفيدين، والدعم الفني والمؤسسي، وأساسيات التعامل مع المستفيدين ، وفق أعلى معايير الأداء الاحترافي في تشغيل مراكز الاتصال المتبعة عالميًّا.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
09:48 PM

خلال عامين.. الاتصال الموحد بديوان المظالم ينجح في خدمة 127 ألف مستفيد

بتقديم الخدمات والأعمال التي من شأنها خدمة المستفيدين في إجراءاتهم القضائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,398

عمل منظومة التواصل في ديوان المظالم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لخدمة المستفيدين، إذ أسهم مركز الاتصال الموحد بالديوان منذ إطلاقه عام 1439هـ، في تقديم الخدمات والأعمال التي من شأنها خدمة المستفيدين في إجراءاتهم القضائية، كذلك خدمة منسوبي الديوان في شتى المجالات الوظيفية وما يتعلق بالأعمال الإدارية الداخلية التي سهّلت إنجازها بوقت وجيز.

وتلقى المركز خلال العامين الماضيين 127612 ألف مكالمة واردة، استطاع من خلالها تقديم العديد من الخدمات للمستفيدين، كالاستعلام عن مواعيد الجلسات وحالة الدعاوى، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمنصة معين الإلكترونية وإحالة المستفيد للمحكمة، والتأكد من الدائرة المحال إليها القضية وتاريخ تسليم الحكم، والاستعلام عن المعاملات الإدارية والقرارات المالية والوظيفية، واستقبال طلبات الدعم الفني لمنصة معين الإلكترونية وجميع الأنظمة الإلكترونية المتاحة لمنسوبي الديوان.

ويستقبل مركز الاتصال الموحد بالديوان البلاغات عبر الرقم الموحد (920000553)، ويتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، وذلك بحسب تصنيف البلاغ وحالته، ويتيح في الوقت نفسه استقبال البلاغات من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة ومن ضمنها البريد الإلكتروني للمركز con@bog.gov.sa.

كما يعمل مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم بقيادة طاقم متخصص ومؤهل، مدرب تدريبًا متخصصًا في مجالات خدمة المستفيدين، والدعم الفني والمؤسسي، وأساسيات التعامل مع المستفيدين ، وفق أعلى معايير الأداء الاحترافي في تشغيل مراكز الاتصال المتبعة عالميًّا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة