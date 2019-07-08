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عودة الخدمة لمركز عمليات "هلال عسير" بعد عطل فني

الهيئة خصصت رقمًا بديلاً حرصًا على استمرار الخدمة الإسعافية

عادت خدمة استقبال البلاغات في مركز العمليات ٩٩٧ في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، وذلك بعد انقطاع مؤقت من جراء عطل فني حيث تم إصلاح العطل وعودة الخدمة لهواتف العمليات.

وكان مركز عمليات الهلال الأحمر بعسير ٩٩٧ تعرض مساء أمس لعطل فني مؤقت، وحرصت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير على إيجاد رقم بديل لاستقبال البلاغات حرصًا منها على استمرار الخدمة الإسعافية، ليتم إصلاح العطل وعودة الخدمة لمركز العمليات بالهلال الأحمر بمنطقة عسير.


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عودة الخدمة لمركز عمليات "هلال عسير" بعد عطل فني
سبق

عادت خدمة استقبال البلاغات في مركز العمليات ٩٩٧ في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، وذلك بعد انقطاع مؤقت من جراء عطل فني حيث تم إصلاح العطل وعودة الخدمة لهواتف العمليات.

وكان مركز عمليات الهلال الأحمر بعسير ٩٩٧ تعرض مساء أمس لعطل فني مؤقت، وحرصت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير على إيجاد رقم بديل لاستقبال البلاغات حرصًا منها على استمرار الخدمة الإسعافية، ليتم إصلاح العطل وعودة الخدمة لمركز العمليات بالهلال الأحمر بمنطقة عسير.


08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
12:54 AM

عودة الخدمة لمركز عمليات "هلال عسير" بعد عطل فني

الهيئة خصصت رقمًا بديلاً حرصًا على استمرار الخدمة الإسعافية

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سعود الدعجاني - عسير
0
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عادت خدمة استقبال البلاغات في مركز العمليات ٩٩٧ في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، وذلك بعد انقطاع مؤقت من جراء عطل فني حيث تم إصلاح العطل وعودة الخدمة لهواتف العمليات.

وكان مركز عمليات الهلال الأحمر بعسير ٩٩٧ تعرض مساء أمس لعطل فني مؤقت، وحرصت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير على إيجاد رقم بديل لاستقبال البلاغات حرصًا منها على استمرار الخدمة الإسعافية، ليتم إصلاح العطل وعودة الخدمة لمركز العمليات بالهلال الأحمر بمنطقة عسير.


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