رغم نذر الصدام .. روسيا تأمل في خفض مخاطر المواجهة مع تركيا

قمة ثلاثية محتملة حول سوريا

ذكر الكرملين اليوم (الثلاثاء)، أن روسيا تأمل في خفض مخاطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى، رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضًا في منطقة إدلب.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن هناك إمكانية لخفض المواجهة بين الطرفين بفضل الاتصال الوثيق بين جيشي البلدين، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى وجود مناقشات لعقد قمة محتملة بشأن سوريا بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا.

وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول النظام السوري بمساعدة روسيا إلى مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وبينت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضاً.