النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رغم نذر الصدام .. روسيا تأمل في خفض مخاطر المواجهة مع تركيا

قمة ثلاثية محتملة حول سوريا

ذكر الكرملين اليوم (الثلاثاء)، أن روسيا تأمل في خفض مخاطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى، رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضًا في منطقة إدلب.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن هناك إمكانية لخفض المواجهة بين الطرفين بفضل الاتصال الوثيق بين جيشي البلدين، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى وجود مناقشات لعقد قمة محتملة بشأن سوريا بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا.

وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول النظام السوري بمساعدة روسيا إلى مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وبينت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضاً.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رغم نذر الصدام .. روسيا تأمل في خفض مخاطر المواجهة مع تركيا
سبق

ذكر الكرملين اليوم (الثلاثاء)، أن روسيا تأمل في خفض مخاطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى، رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضًا في منطقة إدلب.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن هناك إمكانية لخفض المواجهة بين الطرفين بفضل الاتصال الوثيق بين جيشي البلدين، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى وجود مناقشات لعقد قمة محتملة بشأن سوريا بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا.

وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول النظام السوري بمساعدة روسيا إلى مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وبينت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضاً.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:21 PM

رغم نذر الصدام .. روسيا تأمل في خفض مخاطر المواجهة مع تركيا

قمة ثلاثية محتملة حول سوريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,019

ذكر الكرملين اليوم (الثلاثاء)، أن روسيا تأمل في خفض مخاطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى، رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضًا في منطقة إدلب.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن هناك إمكانية لخفض المواجهة بين الطرفين بفضل الاتصال الوثيق بين جيشي البلدين، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى وجود مناقشات لعقد قمة محتملة بشأن سوريا بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا.

وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول النظام السوري بمساعدة روسيا إلى مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وبينت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,745
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,898
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,103

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة