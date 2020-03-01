ترقية 112 موظفًا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

اعتمد مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي محضر ترقيات الإداريين للمرتبة العاشرة فما دون للجولة الثانية لهذا العام (1441هـ) والذي تضمن الموافقة على ترقية (112) موظفاً في مختلف الجهات الأكاديمية والإدارية بالجامعة وفروعها وهــم:
|
م
|
الاسم
|
المرتبة
|
1.
|
إبراهيم عابد حمد المشدق
|
العاشرة
|
2.
|
أسامه علي حوحو العربي
|
العاشرة
|
3.
|
غالب عتقي محمد الجهني
|
العاشرة
|
4.
|
حنان مدني شاكر الشريف
|
العاشرة
|
5.
|
عادل مسلم سليم الرحيلي
|
التاسعة
|
6.
|
سهل فهد عبدالغني كرعلي
|
التاسعة
|
7.
|
شادي سعد حميدان الاحمدي
|
التاسعة
|
8.
|
غسان سامي جعفر فقيه
|
التاسعة
|
9.
|
محمد سليم سلام الجهني
|
التاسعة
|
10.
|
غازي عمري عامر الاحمدي
|
التاسعة
|
11.
|
عدنان ثابت عبدالكريم الاحمدي
|
التاسعة
|
12.
|
محمد سليمان سلمان الصاعدي
|
التاسعة
|
13.
|
عبدالله سعد دخيل الله العوفي
|
التاسعة
|
14.
|
خالد احمد محمد طاهر
|
التاسعة
|
15.
|
علي عبدالحافظ زهيميل الصبحي
|
التاسعة
|
16.
|
مازن حامد راشد الردادي الحربي
|
التاسعة
|
17.
|
محمد عتيق عمر القايدي
|
التاسعة
|
18.
|
محمد فايز نويشي الصاعدي
|
الثامنة
|
19.
|
فهد شليه سلامة الرحيلي
|
الثامنة
|
20.
|
عمر عثمان ابكر محمد
|
الثامنة
|
21.
|
سلطان حمود بشيبش الصاعدي
|
الثامنة
|
22.
|
أحمد عبدالله سليمان الرفاعي
|
الثامنة
|
23.
|
احمد عابد حمد المشدق
|
الثامنة
|
24.
|
بندر إدريس محمد صغير
|
الثامنة
|
25.
|
صلاح عاطي عطية الله العلوني الجهني
|
الثامنة
|
26.
|
عمرو علي بركات انصاري
|
الثامنة
|
27.
|
عيسى عليثه عسير الغزي
|
الثامنة
|
28.
|
غازي حمود عليان اللهيبي
|
الثامنة
|
29.
|
قصي عبدالله ابراهيم العواد
|
الثامنة
|
30.
|
عبداللطيف عبيدالله مبيريك الصاعدى
|
الثامنة
|
31.
|
عزيز رافد علي الاحمدي
|
الثامنة
|
32.
|
عبدالرحمن سالم عمر باعبدالله
|
الثامنة
|
33.
|
عادل دخيل الله قريضه الحمدي
|
الثامنة
|
34.
|
صالح راشد ظاهر السناني
|
الثامنة
|
35.
|
ماجد عوض الله عطيوي العلوني
|
الثامنة
|
36.
|
سعود سلمان مناور السحيمي
|
الثامنة
|
37.
|
بدر حامد معتوق الاحمدي
|
السابعة
|
38.
|
محمد نداء بليعيس البدراني
|
السابعة
|
39.
|
سلطان أحمد حسن العبدلي
|
السابعة
|
40.
|
محمد علي حضرم الشماسي
|
السابعة
|
41.
|
حاتم عاتق عويتق العوفي
|
السابعة
|
42.
|
إبراهيم علي حسن العبدلي
|
السابعة
|
43.
|
إبراهيم حسن سليم الحازمي
|
السابعة
|
44.
|
احمد عبدالرحيم عبدالرحمن الحازمي
|
السابعة
|
45.
|
أحمد عبدالله معتق العمري
|
السابعة
|
46.
|
نايف عبدالله حمد الصبحي
|
السابعة
|
47.
|
حاتم عبدالجابر عبدالمانع الرحيلي
|
السابعة
|
48.
|
عبدالرحمن محمد أحمد شيخ
|
السابعة
|
49.
|
بندر محمد إبراهيم السيف
|
السابعة
|
50.
|
عادل عوده حمود الاحمدي
|
السابعة
|
51.
|
بسام صالح حامد الجهني
|
السابعة
|
52.
|
عبدالعزيز عثمان حسن فلاتة
|
السابعة
|
53.
|
فهد عايد عواد الأحمدي
|
السابعة
|
54.
|
هيثم عقيل عثمان سندي
|
السابعة
|
55.
|
سالم دخيل الله عبدالله الحجيلي
|
السابعة
|
56.
|
أمين عبدالله عيسى الهوسة
|
السابعة
|
57.
|
سلمان سالم عبيد الحربي المالكي
|
السابعة
|
58.
|
ياسر محمد عليثه الأحمدي
|
السابعة
|
59.
|
طارق خلف قبلان المزيني
|
السابعة
|
60.
|
عبدالرحمن مسعد سعدي الصاعدي
|
السابعة
|
61.
|
عمر حميد متروك السناني
|
السابعة
|
62.
|
محمد قاسم محمد الأهدل
|
السابعة
|
63.
|
أحمد عبدالله فريج الرحيلي
|
السابعة
|
64.
|
بدر عويض سعيد الرحيلي
|
السابعة
|
65.
|
صقر رفيان عائش العروي الجهني
|
السادسة
|
66.
|
المهند طارق حسين رجب
|
السادسة
|
67.
|
عمر عبدالمحسن حمد البدر
|
السادسة
|
68.
|
عبدالمجيد صالح سعد العروي
|
السادسة
|
69.
|
اسامه منصور ناصر المجماج
|
السادسة
|
70.
|
طارق عبداللطيف عبيدالله الحربي
|
السادسة
|
71.
|
عبداللطيف حسين شريف العبدلي
|
السادسة
|
72.
|
خالد ذياب علي السهلي
|
السادسة
|
73.
|
عبدالله سلام سلامه الصيفي
|
السادسة
|
74.
|
طلال ابراهيم فراج الرحيلي
|
السادسة
|
75.
|
غالب عبدالرحمن غالب دبور
|
السادسة
|
76.
|
عبدالله عبدالرحمن عمر السحيباني
|
السادسة
|
77.
|
عماد عبدالعزيز سالم الجهني
|
السادسة
|
78.
|
فائز شتيان زاحم البلادي
|
السادسة
|
79.
|
محمد غازي منور الحجيلي
|
السادسة
|
80.
|
محمد ناصر محمد السحيباني
|
السادسة
|
81.
|
ايمن محمد ابراهيم الرحيلي
|
السادسة
|
82.
|
مختار عبدالله نافع الشنقيطي
|
السادسة
|
83.
|
فيصل سليم نويجع الكلبي
|
السادسة
|
84.
|
سامي احمد نغيمش الأحمدي
|
السادسة
|
85.
|
بكر محمد محمد الهوسة
|
الخامسة
|
86.
|
عبدالله محمد عبدالله الشهري
|
الخامسة
|
87.
|
عبدالرحمن سليمان جزاء الجهني
|
الخامسة
|
88.
|
بدر عويض هلال الجابري الحربي
|
الخامسة
|
89.
|
محمد محسن معلا الشاماني
|
الخامسة
|
90.
|
وجدي لافي مهنا المرواني الجهني
|
الخامسة
|
91.
|
نادر زيد مقبول السراني
|
الخامسة
|
92.
|
رامي سالم سليم الأحمدي
|
الخامسة
|
93.
|
سعود سعيد سلمي اللقماني
|
الخامسة
|
94.
|
فهد فرج الله مريزيق الصاعدي
|
الخامسة
|
95.
|
عبدالله ربيع حطيحط الذبياني الجهني
|
الخامسة
|
96.
|
وليد نغيمش حضيرم الجابري
|
الخامسة
|
97.
|
سويلم محمد سليمان البلوي
|
الخامسة
|
98.
|
ياسر سعد طائع العوفي
|
الخامسة
|
99.
|
علي حمد صالح الضمادي
|
الخامسة
|
100.
|
محمد عيد نزال الفقيري
|
الخامسة
|
101.
|
أنس عبدالقادر مرزوق الرحيلي
|
الخامسة
|
102.
|
عمار حمود زياد المطيري
|
الخامسة
|
103.
|
محمد احمد صلحي المطيري
|
الخامسة
|
104.
|
فهد عواد صالح الجهني
|
الخامسة
|
105.
|
فايز سعد تبروك العازمي
|
الخامسة
|
106.
|
سلطان عايض مرزوق الجعيد
|
الخامسة
|
107.
|
أحمد هديان مرزوق العلوي
|
الخامسة
|
108.
|
إبراهيم عبدالله غازي الصاعدي
|
الرابعة
|
109.
|
أمين فالح فلاح الصيفي الحربي
|
الرابعة
|
110.
|
نواف بخيت حامد الجهني
|
الرابعة
|
111.
|
محمد غبيشان بخيت اللقماني
|
الرابعة
|
112.
|
سلطان نور حامد العمري
|
الرابعة