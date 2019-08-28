جراحة نوعية عاجلة تُنقذ عين مريضة بمستشفى عسير المركزي

عانت من التهاب بالجيوب الأنفية تَسَبب في زغللة وازدواجية للنظر

نجح فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة الأنف والجيوب الأنفية وجراحة قاع الجمجمة، الدكتور علي حسن الزرعي؛ في إجراء عملية نوعية بالمنظار لمريضة كانت تعاني من التهاب فطري مزمن في الجيوب الأنفية، امتد إلى العين، وتَسَبب في زغللة وازدواجية في النظر.

وتمكّن الفريق الطبي من إنقاذ العين والمحافظة على حِدة النظر، وتم خروج المريضة من المستشفى بصحة جيدة، ولله الحمد.