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"ليفربول" يفوز بلقب "كأس السوبر الأوروبية"

بركلات الترجيح على حساب مواطنه "تشلسي"

أحرز ليفربول الإنجليزي كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم بفوزه على مواطنه تشلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، و2-2 في الوقت الإضافي اليوم في إسطنبول.

ومنح "أوليفييه جيرو" التقدم لفريق تشيلسي خلال الشوط الأول، وتعادل ليفربول بعد الاستراحة عبر السنغالي "ساديو ماني" الذي أضاف هدفًا آخر لفريقه في الوقت الإضافي بتسديدة قوية. وجاء الهدفان بصناعة البديل "فيرمينو". فيما سجل "جورجينيو" التعادل لتشيلسي من علامة الجزاء، قبل أن ينتقل الفريقان لركلات الترجيح.

ونفَّذ ليفربول كل ركلاته الخمس بنجاح، بينما أضاع مهاجم تشيلسي "تامي أبراهام" آخر ركلة بعد أن تصدى الحارس "أدريان" للكرة بقدمه؛ ليضمن الانتصار لليفربول في المباراة.

وهذه المرة الأولى التي تجمع فيها هذه المباراة بين فريقَين إنجليزيَّين بعد أن تُوّج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتشلسي الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"ليفربول" يفوز بلقب "كأس السوبر الأوروبية"
سبق

أحرز ليفربول الإنجليزي كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم بفوزه على مواطنه تشلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، و2-2 في الوقت الإضافي اليوم في إسطنبول.

ومنح "أوليفييه جيرو" التقدم لفريق تشيلسي خلال الشوط الأول، وتعادل ليفربول بعد الاستراحة عبر السنغالي "ساديو ماني" الذي أضاف هدفًا آخر لفريقه في الوقت الإضافي بتسديدة قوية. وجاء الهدفان بصناعة البديل "فيرمينو". فيما سجل "جورجينيو" التعادل لتشيلسي من علامة الجزاء، قبل أن ينتقل الفريقان لركلات الترجيح.

ونفَّذ ليفربول كل ركلاته الخمس بنجاح، بينما أضاع مهاجم تشيلسي "تامي أبراهام" آخر ركلة بعد أن تصدى الحارس "أدريان" للكرة بقدمه؛ ليضمن الانتصار لليفربول في المباراة.

وهذه المرة الأولى التي تجمع فيها هذه المباراة بين فريقَين إنجليزيَّين بعد أن تُوّج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتشلسي الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
01:36 AM
اخر تعديل
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
02:03 AM

"ليفربول" يفوز بلقب "كأس السوبر الأوروبية"

بركلات الترجيح على حساب مواطنه "تشلسي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرز ليفربول الإنجليزي كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم بفوزه على مواطنه تشلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، و2-2 في الوقت الإضافي اليوم في إسطنبول.

ومنح "أوليفييه جيرو" التقدم لفريق تشيلسي خلال الشوط الأول، وتعادل ليفربول بعد الاستراحة عبر السنغالي "ساديو ماني" الذي أضاف هدفًا آخر لفريقه في الوقت الإضافي بتسديدة قوية. وجاء الهدفان بصناعة البديل "فيرمينو". فيما سجل "جورجينيو" التعادل لتشيلسي من علامة الجزاء، قبل أن ينتقل الفريقان لركلات الترجيح.

ونفَّذ ليفربول كل ركلاته الخمس بنجاح، بينما أضاع مهاجم تشيلسي "تامي أبراهام" آخر ركلة بعد أن تصدى الحارس "أدريان" للكرة بقدمه؛ ليضمن الانتصار لليفربول في المباراة.

وهذه المرة الأولى التي تجمع فيها هذه المباراة بين فريقَين إنجليزيَّين بعد أن تُوّج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتشلسي الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

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