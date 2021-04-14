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"تعليم الخرج" يجهز 31 مبنى بعيادات مدرسية و4 مبانٍ تعليمية لمواجهة "كورونا"

ضمن الجهود التكاملية للجهات ذات العلاقة في محافظة الخرج

أنهت إدارة التعليم في محافظة الخرج تجهيزها وتسليمها 4 مبانٍ تعليمية لتكون مقرًا مؤقتًا لعمال الشركات والمؤسسات في المحافظة، كما قامت الإدارة أيضًا بتجهيز عدد 31 مبنى مدرسي يضم عيادات مدرسية طبية مجهزة بالكامل ومتاحة للاستخدام

الفوري متى ما دعت الحاجة إلى استخدامها من قِبل مستشفى الملك خالد بالخرج ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية.

كما قامت إدارة التعليم بفتح المجال للمتطوعين من منسوبي التعليم، حيث تم تسجيل أكثر من ٦٠٠ متطوع ومتطوعة في عدة مجالات "الصحية والأمنية والبلدية والإعلامية والدفاع المدني ومجالات أخرى".

ومن جانب آخر فقد ذكر مدير إدارة تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي لـ "سبق" أن هذه الإجراءات جاءت امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تكامل أجهزة الدولة لمنع انتشار ⁧‫فيروس كورونا⁩.

وأضاف؛ بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ فقد وضعت إدارة ⁧‫تعليم الخرج⁩ كل إمكاناتها تحت تصرف الجهات المعنية في المحافظة خلال فترة الحد من انتشار الفيروس.

وأردف؛ عليه قامت الإدارة حتى الآن بتجهيز وتسليم عدد 4 مبانٍ مدرسية لتكون سكنًا مؤقتًا لعمال المؤسسات والشركات بهدف تقليل نسبة الازدحام، كما قامت بتجهيز عدد 31 مبنى تعليمي يضم عيادات طبية مدرسية مجهزة بالكامل، لاستخدامها متى ما دعت الحاجة إليها.

وأشاد "العتيبي" في نهاية حديثه أكد أن ذلك يأتي ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية الاستباقية التي تقوم بها إدارة التعليم والجهات المعنية في المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة في محافظة الخرج في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والاستباقية في الشأن ذاته.

وزارة التعليم تعليم الخرج فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الخرج" يجهز 31 مبنى بعيادات مدرسية و4 مبانٍ تعليمية لمواجهة "كورونا"
سبق

أنهت إدارة التعليم في محافظة الخرج تجهيزها وتسليمها 4 مبانٍ تعليمية لتكون مقرًا مؤقتًا لعمال الشركات والمؤسسات في المحافظة، كما قامت الإدارة أيضًا بتجهيز عدد 31 مبنى مدرسي يضم عيادات مدرسية طبية مجهزة بالكامل ومتاحة للاستخدام

الفوري متى ما دعت الحاجة إلى استخدامها من قِبل مستشفى الملك خالد بالخرج ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية.

كما قامت إدارة التعليم بفتح المجال للمتطوعين من منسوبي التعليم، حيث تم تسجيل أكثر من ٦٠٠ متطوع ومتطوعة في عدة مجالات "الصحية والأمنية والبلدية والإعلامية والدفاع المدني ومجالات أخرى".

ومن جانب آخر فقد ذكر مدير إدارة تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي لـ "سبق" أن هذه الإجراءات جاءت امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تكامل أجهزة الدولة لمنع انتشار ⁧‫فيروس كورونا⁩.

وأضاف؛ بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ فقد وضعت إدارة ⁧‫تعليم الخرج⁩ كل إمكاناتها تحت تصرف الجهات المعنية في المحافظة خلال فترة الحد من انتشار الفيروس.

وأردف؛ عليه قامت الإدارة حتى الآن بتجهيز وتسليم عدد 4 مبانٍ مدرسية لتكون سكنًا مؤقتًا لعمال المؤسسات والشركات بهدف تقليل نسبة الازدحام، كما قامت بتجهيز عدد 31 مبنى تعليمي يضم عيادات طبية مدرسية مجهزة بالكامل، لاستخدامها متى ما دعت الحاجة إليها.

وأشاد "العتيبي" في نهاية حديثه أكد أن ذلك يأتي ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية الاستباقية التي تقوم بها إدارة التعليم والجهات المعنية في المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة في محافظة الخرج في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والاستباقية في الشأن ذاته.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
12:29 AM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
03:01 AM

"تعليم الخرج" يجهز 31 مبنى بعيادات مدرسية و4 مبانٍ تعليمية لمواجهة "كورونا"

ضمن الجهود التكاملية للجهات ذات العلاقة في محافظة الخرج

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عبدالسلام العنزي - الخرج
0
3,271

أنهت إدارة التعليم في محافظة الخرج تجهيزها وتسليمها 4 مبانٍ تعليمية لتكون مقرًا مؤقتًا لعمال الشركات والمؤسسات في المحافظة، كما قامت الإدارة أيضًا بتجهيز عدد 31 مبنى مدرسي يضم عيادات مدرسية طبية مجهزة بالكامل ومتاحة للاستخدام

الفوري متى ما دعت الحاجة إلى استخدامها من قِبل مستشفى الملك خالد بالخرج ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية.

كما قامت إدارة التعليم بفتح المجال للمتطوعين من منسوبي التعليم، حيث تم تسجيل أكثر من ٦٠٠ متطوع ومتطوعة في عدة مجالات "الصحية والأمنية والبلدية والإعلامية والدفاع المدني ومجالات أخرى".

ومن جانب آخر فقد ذكر مدير إدارة تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي لـ "سبق" أن هذه الإجراءات جاءت امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تكامل أجهزة الدولة لمنع انتشار ⁧‫فيروس كورونا⁩.

وأضاف؛ بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ فقد وضعت إدارة ⁧‫تعليم الخرج⁩ كل إمكاناتها تحت تصرف الجهات المعنية في المحافظة خلال فترة الحد من انتشار الفيروس.

وأردف؛ عليه قامت الإدارة حتى الآن بتجهيز وتسليم عدد 4 مبانٍ مدرسية لتكون سكنًا مؤقتًا لعمال المؤسسات والشركات بهدف تقليل نسبة الازدحام، كما قامت بتجهيز عدد 31 مبنى تعليمي يضم عيادات طبية مدرسية مجهزة بالكامل، لاستخدامها متى ما دعت الحاجة إليها.

وأشاد "العتيبي" في نهاية حديثه أكد أن ذلك يأتي ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية الاستباقية التي تقوم بها إدارة التعليم والجهات المعنية في المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة في محافظة الخرج في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والاستباقية في الشأن ذاته.

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