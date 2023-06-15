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أطباء مستشفى أبها للولادة  ينقذون حياة رضيع عمره 4 شهور

بعد معاناته من ضيق في التنفس وعدم القدرة على التغذية

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى أبها للولادة والأطفال، من إنقاذ رضيع كان يعاني من تشنجات مستمرة ناتجة عن عدم التنفس بشكل صحيح وهبوط في مستوى الأكسجين في الدم وعدم القدرة على التغذية عن طريق الفم وضعف عام.

وأوضحت "صحة عسير" أن الرضيع البالغ من العمر أربعة أشهر، أجري منظار وتشخيص لحالته فور وصوله للمستشفى، ليظهر وجود كيس خلقي في منطقة قاع اللسان، يضغط على مجريي التنفس والغذاء، وليونة شديدة في الحنجرة.

وأضافت: قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، الدكتور حسين بن محمد عتودي، وضع خطة علاجية متكاملة وعاجلة بين أقسام جراحة الأنف والأذن والحنجرة والتخدير والعناية المركزة بالمستشفى لإنقاذ حياته.

وتمكن الفريق الطبي المشترك، من تأمين مجرى التنفس، واستئصال الكيس وعمل تجميل لسقف الحنجرة.

وقال الطبيب المشرف على الحالة، إنها تعد من الحالات عالية الخطورة، والتي تتطلب تنسيقًا طبيًا متكاملاً، علمًا بأن الحالة غادرت العناية المركزة بصحة جيدة - ولله الحمد - بعد اختفاء كامل لأعراض انسداد مجرى التنفس.

يذكر أن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أبها للولادة، القسم المرجعي لمستشفيات صحة عسير، في هذا التخصص للأطفال.

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أطباء مستشفى أبها للولادة  ينقذون حياة رضيع عمره 4 شهور
سبق

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى أبها للولادة والأطفال، من إنقاذ رضيع كان يعاني من تشنجات مستمرة ناتجة عن عدم التنفس بشكل صحيح وهبوط في مستوى الأكسجين في الدم وعدم القدرة على التغذية عن طريق الفم وضعف عام.

وأوضحت "صحة عسير" أن الرضيع البالغ من العمر أربعة أشهر، أجري منظار وتشخيص لحالته فور وصوله للمستشفى، ليظهر وجود كيس خلقي في منطقة قاع اللسان، يضغط على مجريي التنفس والغذاء، وليونة شديدة في الحنجرة.

وأضافت: قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، الدكتور حسين بن محمد عتودي، وضع خطة علاجية متكاملة وعاجلة بين أقسام جراحة الأنف والأذن والحنجرة والتخدير والعناية المركزة بالمستشفى لإنقاذ حياته.

وتمكن الفريق الطبي المشترك، من تأمين مجرى التنفس، واستئصال الكيس وعمل تجميل لسقف الحنجرة.

وقال الطبيب المشرف على الحالة، إنها تعد من الحالات عالية الخطورة، والتي تتطلب تنسيقًا طبيًا متكاملاً، علمًا بأن الحالة غادرت العناية المركزة بصحة جيدة - ولله الحمد - بعد اختفاء كامل لأعراض انسداد مجرى التنفس.

يذكر أن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أبها للولادة، القسم المرجعي لمستشفيات صحة عسير، في هذا التخصص للأطفال.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
06:26 PM

أطباء مستشفى أبها للولادة  ينقذون حياة رضيع عمره 4 شهور

بعد معاناته من ضيق في التنفس وعدم القدرة على التغذية

A A A
بندر آل عوض - عسير
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2,196

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى أبها للولادة والأطفال، من إنقاذ رضيع كان يعاني من تشنجات مستمرة ناتجة عن عدم التنفس بشكل صحيح وهبوط في مستوى الأكسجين في الدم وعدم القدرة على التغذية عن طريق الفم وضعف عام.

وأوضحت "صحة عسير" أن الرضيع البالغ من العمر أربعة أشهر، أجري منظار وتشخيص لحالته فور وصوله للمستشفى، ليظهر وجود كيس خلقي في منطقة قاع اللسان، يضغط على مجريي التنفس والغذاء، وليونة شديدة في الحنجرة.

وأضافت: قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، الدكتور حسين بن محمد عتودي، وضع خطة علاجية متكاملة وعاجلة بين أقسام جراحة الأنف والأذن والحنجرة والتخدير والعناية المركزة بالمستشفى لإنقاذ حياته.

وتمكن الفريق الطبي المشترك، من تأمين مجرى التنفس، واستئصال الكيس وعمل تجميل لسقف الحنجرة.

وقال الطبيب المشرف على الحالة، إنها تعد من الحالات عالية الخطورة، والتي تتطلب تنسيقًا طبيًا متكاملاً، علمًا بأن الحالة غادرت العناية المركزة بصحة جيدة - ولله الحمد - بعد اختفاء كامل لأعراض انسداد مجرى التنفس.

يذكر أن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أبها للولادة، القسم المرجعي لمستشفيات صحة عسير، في هذا التخصص للأطفال.

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