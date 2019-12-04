النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استطلاع رأي يكشف تراجع شعبية أردوغان .. "أوغلو" سيهزمه

نسبة مؤيدي رئيس الجمهورية الحالي بلغت 39.7 % فقط

كشفت نتائج استطلاع رأى تركي حديث، أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو؛ سيتفوق على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حال تنافسهما في الانتخابات الرئاسية.

ووفق صحيفة "زمان" التركية المعارضة، فإن مؤسسة "Piar" للأبحاث واستطلاعات الرأي والدراسات أوضحت أن نسبة مؤيدى رئيس الجمهورية التركي الحالي، من الذين شاركوا في الاستطلاع، بلغت 39.7%، بينما بلغت نسبة مَن أيّدوا رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لتولي رئاسة الجمهورية، نحو 44.5%، متقدماً على أردوغان.

وتابعت صحيفة "زمان": سبق أن توقعت استطلاعات الرأي في تركيا فوز أكرم إمام أوغلو؛ على منافسه رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم؛ مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، وهو ما تحقق بالفعل حتى مع إعادة الانتخابات البلدية بعد طعون الحزب الحاكم.

أردوغان أوغلو تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استطلاع رأي يكشف تراجع شعبية أردوغان .. "أوغلو" سيهزمه
سبق

كشفت نتائج استطلاع رأى تركي حديث، أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو؛ سيتفوق على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حال تنافسهما في الانتخابات الرئاسية.

ووفق صحيفة "زمان" التركية المعارضة، فإن مؤسسة "Piar" للأبحاث واستطلاعات الرأي والدراسات أوضحت أن نسبة مؤيدى رئيس الجمهورية التركي الحالي، من الذين شاركوا في الاستطلاع، بلغت 39.7%، بينما بلغت نسبة مَن أيّدوا رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لتولي رئاسة الجمهورية، نحو 44.5%، متقدماً على أردوغان.

وتابعت صحيفة "زمان": سبق أن توقعت استطلاعات الرأي في تركيا فوز أكرم إمام أوغلو؛ على منافسه رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم؛ مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، وهو ما تحقق بالفعل حتى مع إعادة الانتخابات البلدية بعد طعون الحزب الحاكم.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:52 AM

استطلاع رأي يكشف تراجع شعبية أردوغان .. "أوغلو" سيهزمه

نسبة مؤيدي رئيس الجمهورية الحالي بلغت 39.7 % فقط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
641

كشفت نتائج استطلاع رأى تركي حديث، أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو؛ سيتفوق على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حال تنافسهما في الانتخابات الرئاسية.

ووفق صحيفة "زمان" التركية المعارضة، فإن مؤسسة "Piar" للأبحاث واستطلاعات الرأي والدراسات أوضحت أن نسبة مؤيدى رئيس الجمهورية التركي الحالي، من الذين شاركوا في الاستطلاع، بلغت 39.7%، بينما بلغت نسبة مَن أيّدوا رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لتولي رئاسة الجمهورية، نحو 44.5%، متقدماً على أردوغان.

وتابعت صحيفة "زمان": سبق أن توقعت استطلاعات الرأي في تركيا فوز أكرم إمام أوغلو؛ على منافسه رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم؛ مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، وهو ما تحقق بالفعل حتى مع إعادة الانتخابات البلدية بعد طعون الحزب الحاكم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,542
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,885
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,224
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,614

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة