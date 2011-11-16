"الفيصل" يكرم أبطال كأس العالم للراليات الصحراوية "باها"2021

كرّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، أبطال الرالي الذين حققوا مراكز متقدمة في أربع فئات ببطولة كأس العالم للراليات الصحراوية "باها" 2021، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأعرب "الفيصل" خلال استقباله للأبطال المتوجين عن سعادته بما حققوه من إنجاز مميز خلال هذه البطولة الدولية، بحصولهم على مراكز متقدمة في السباق بمختلف الفئات، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في المشاركات المقبلة، مشيداً في الوقت ذاته بدور الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتعدد الفعاليات والمسابقات الخاصة برياضة المحركات، ما يمنح المتسابقين السعوديين مزيداً من الحضور والتميز محلياً ودولياً.

يشار إلى أن المتسابقين قد نجحوا في تحقيق المراكز الثلاثة الأولى في أربع فئات، حيث استطاع المتسابق يزيد الراجحي تحقيق المركز الأول في فئة T1، فيما جاء زميله ياسر بن سعيدان في المركز الثاني، وفي فئة T3 تمكنت المتسابقة دانية عقيل من الحصول على المركز الأول، أما في فئة T4 فجاء المتسابق صالح السيف في المركز الثاني، وفي فئة الدراجات النارية "كواد" (فئة أربع عجلات)، سيطر المتسابقون السعوديون على المراكز الأولى، حيث جاء المتسابق هيثم التويجري في المركز الأول، وحل زميله فيصل السويّح في المرتبة الثانية، والمركز الثالث كان من نصيب المتسابق هاني النومسي.