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الحصيني: اليوم أول "طالع الصرفة" ترقبوا أجمل وأفضل وقت للمطر

يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا ويغرس فيه النخيل

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الخميس أول أيام طالع الصرفة، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، ويميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا.

وأوضح عبر حسابه في "تويتر": الخميس 4/ 2/ 1441هـ أول أيام طالع الصرفة، وهو آخر نجوم #سهيل، أيامه ١٣يومًا، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، هو #الوسم الذي يوافق دخوله 17/ 2/ 1441هـ، وسبب تسمية العرب هذا النجم باسم "الصرفة"؛ لانصراف الحر عند طلوعه بإذن الله، وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق تدريجيًّا.

وأضاف: فيه يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا نسبيًّا في الظهيرة، وتزداد برودة الليل؛ لذا يُتوقع الأسبوع القادم -بإذن الله- انخفاضٌ في الحرارة ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى خمس درجات مئوية، يستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان.

وتابع: "يحصد فيه الأرز، يزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية، فيه هجرة طيور البط/ الغرانيق، وتقول العرب: إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: اليوم أول "طالع الصرفة" ترقبوا أجمل وأفضل وقت للمطر
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الخميس أول أيام طالع الصرفة، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، ويميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا.

وأوضح عبر حسابه في "تويتر": الخميس 4/ 2/ 1441هـ أول أيام طالع الصرفة، وهو آخر نجوم #سهيل، أيامه ١٣يومًا، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، هو #الوسم الذي يوافق دخوله 17/ 2/ 1441هـ، وسبب تسمية العرب هذا النجم باسم "الصرفة"؛ لانصراف الحر عند طلوعه بإذن الله، وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق تدريجيًّا.

وأضاف: فيه يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا نسبيًّا في الظهيرة، وتزداد برودة الليل؛ لذا يُتوقع الأسبوع القادم -بإذن الله- انخفاضٌ في الحرارة ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى خمس درجات مئوية، يستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان.

وتابع: "يحصد فيه الأرز، يزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية، فيه هجرة طيور البط/ الغرانيق، وتقول العرب: إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة".

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
08:20 AM

الحصيني: اليوم أول "طالع الصرفة" ترقبوا أجمل وأفضل وقت للمطر

يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا ويغرس فيه النخيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الخميس أول أيام طالع الصرفة، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، ويميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا.

وأوضح عبر حسابه في "تويتر": الخميس 4/ 2/ 1441هـ أول أيام طالع الصرفة، وهو آخر نجوم #سهيل، أيامه ١٣يومًا، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، هو #الوسم الذي يوافق دخوله 17/ 2/ 1441هـ، وسبب تسمية العرب هذا النجم باسم "الصرفة"؛ لانصراف الحر عند طلوعه بإذن الله، وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق تدريجيًّا.

وأضاف: فيه يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا نسبيًّا في الظهيرة، وتزداد برودة الليل؛ لذا يُتوقع الأسبوع القادم -بإذن الله- انخفاضٌ في الحرارة ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى خمس درجات مئوية، يستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان.

وتابع: "يحصد فيه الأرز، يزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية، فيه هجرة طيور البط/ الغرانيق، وتقول العرب: إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة".

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