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رويز: سأثبت للجميع بأني أستحق اللقب.. جوشوا: متشوق لخوض النزال على أرض المملكة

أعلنا التحدي قبل النزال المرتقب في الدرعية

أعرب الملاكمان: البريطاني أنتوني جوشوا، والمكسيكي أندي رويز، عن سعادتهما بالتواجد في السعودية لخوض "نزال الدرعية التاريخي" في ديسمبر المقبل تحت شعار "صراع على الكثبان الرملية".

وقال الملاكم المكسيكي آندي رويز جونيور، بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنزال: سأسعى للمحافظة على اللقب وسأثبت للجميع بأني أستحق اللقب بتحقيق الفوز في السابع من ديسمبر مثلما فعلت في الأول من يونيو.

فيما قال البريطاني أنثوني جوشوا: سعيد بالتواجد في السعودية، لم أحظَ بهذا الكرم والضيافة في نيويورك أو لندن، وسأستعد بشكل كبير لهذا النزال، كما أني متشوق لخوض النزال على أرض السعودية.


وتابع: البعض سوف يشجع رويز، والبعض الآخر سوف يشجعني، ولكننا نعدكم بتقديم نزال تاريخي حقيقي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رويز: سأثبت للجميع بأني أستحق اللقب.. جوشوا: متشوق لخوض النزال على أرض المملكة
سبق

أعرب الملاكمان: البريطاني أنتوني جوشوا، والمكسيكي أندي رويز، عن سعادتهما بالتواجد في السعودية لخوض "نزال الدرعية التاريخي" في ديسمبر المقبل تحت شعار "صراع على الكثبان الرملية".

وقال الملاكم المكسيكي آندي رويز جونيور، بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنزال: سأسعى للمحافظة على اللقب وسأثبت للجميع بأني أستحق اللقب بتحقيق الفوز في السابع من ديسمبر مثلما فعلت في الأول من يونيو.

فيما قال البريطاني أنثوني جوشوا: سعيد بالتواجد في السعودية، لم أحظَ بهذا الكرم والضيافة في نيويورك أو لندن، وسأستعد بشكل كبير لهذا النزال، كما أني متشوق لخوض النزال على أرض السعودية.


وتابع: البعض سوف يشجع رويز، والبعض الآخر سوف يشجعني، ولكننا نعدكم بتقديم نزال تاريخي حقيقي.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
09:04 PM

رويز: سأثبت للجميع بأني أستحق اللقب.. جوشوا: متشوق لخوض النزال على أرض المملكة

أعلنا التحدي قبل النزال المرتقب في الدرعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الملاكمان: البريطاني أنتوني جوشوا، والمكسيكي أندي رويز، عن سعادتهما بالتواجد في السعودية لخوض "نزال الدرعية التاريخي" في ديسمبر المقبل تحت شعار "صراع على الكثبان الرملية".

وقال الملاكم المكسيكي آندي رويز جونيور، بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنزال: سأسعى للمحافظة على اللقب وسأثبت للجميع بأني أستحق اللقب بتحقيق الفوز في السابع من ديسمبر مثلما فعلت في الأول من يونيو.

فيما قال البريطاني أنثوني جوشوا: سعيد بالتواجد في السعودية، لم أحظَ بهذا الكرم والضيافة في نيويورك أو لندن، وسأستعد بشكل كبير لهذا النزال، كما أني متشوق لخوض النزال على أرض السعودية.


وتابع: البعض سوف يشجع رويز، والبعض الآخر سوف يشجعني، ولكننا نعدكم بتقديم نزال تاريخي حقيقي.

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