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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تعلن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

"الصحة": قادمون من عدة جهات أوروبية وتم تطبيق العزل عليهم

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون «B.1.1.529» من فيروس كورونا في دولة الكويت، قادمة من عدة جهات أوروبية، وتطبيق العزل الصحي، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

ووفق صحيفة "القبس"، أكد "السند" ضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام، والالتزام بتطبيق كافة سبل الوقاية الأخرى، والتي من أهمها استكمال تطعيمات كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية "الثالثة" من لقاح كوفيد-19، وتجنّب التجمعات غير الآمنة، ومواظبة تطهير اليدين، والالتزام في تطبيق مسافات آمنة بين الآخرين، مؤكداً في السياق نفسه ضرورة الحرص على تلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية.

كما أكد "السند" ضرورة تأجيل السفر في الوقت الحالي، واقتصاره لحالات الضرورة، وذلك لضمان أعلى مستوى من الحماية والوقاية، متمنياً السلامة للجميع.

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الكويت تعلن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون «B.1.1.529» من فيروس كورونا في دولة الكويت، قادمة من عدة جهات أوروبية، وتطبيق العزل الصحي، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

ووفق صحيفة "القبس"، أكد "السند" ضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام، والالتزام بتطبيق كافة سبل الوقاية الأخرى، والتي من أهمها استكمال تطعيمات كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية "الثالثة" من لقاح كوفيد-19، وتجنّب التجمعات غير الآمنة، ومواظبة تطهير اليدين، والالتزام في تطبيق مسافات آمنة بين الآخرين، مؤكداً في السياق نفسه ضرورة الحرص على تلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية.

كما أكد "السند" ضرورة تأجيل السفر في الوقت الحالي، واقتصاره لحالات الضرورة، وذلك لضمان أعلى مستوى من الحماية والوقاية، متمنياً السلامة للجميع.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
03:35 PM

الكويت تعلن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

"الصحة": قادمون من عدة جهات أوروبية وتم تطبيق العزل عليهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون «B.1.1.529» من فيروس كورونا في دولة الكويت، قادمة من عدة جهات أوروبية، وتطبيق العزل الصحي، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

ووفق صحيفة "القبس"، أكد "السند" ضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام، والالتزام بتطبيق كافة سبل الوقاية الأخرى، والتي من أهمها استكمال تطعيمات كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية "الثالثة" من لقاح كوفيد-19، وتجنّب التجمعات غير الآمنة، ومواظبة تطهير اليدين، والالتزام في تطبيق مسافات آمنة بين الآخرين، مؤكداً في السياق نفسه ضرورة الحرص على تلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية.

كما أكد "السند" ضرورة تأجيل السفر في الوقت الحالي، واقتصاره لحالات الضرورة، وذلك لضمان أعلى مستوى من الحماية والوقاية، متمنياً السلامة للجميع.

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