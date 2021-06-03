شاهد.. "الشؤون الإسلامية بجازان" تكمل تعقيم 359 مسجدًا وجامعًا

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها لمكافحة الوباء

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، تعقيم عدد من جوامع ومساجد المحافظات خلال ثلاثة أشهر، والتي بلغ مجموعها 359 جامعًا ومسجدًا.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها، مواكبة لجهود القيادة في التصدي لفيروس كورونا.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ضرورة التنبيه المستمر على المصلين ومنسوبي المساجد، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك: (لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي) لسلامتهم.