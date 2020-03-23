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المغرب تسجل رابع حالة وفاة بسبب كورونا وارتفاع المصابين إلى 115 حالة

"الصحة": استبعاد 512 حالة سلبية بعد خضوعها للتحليل المخبري

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا، ووصول إجمالي عدد الإصابات إلى 115 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4 فيما تماثلت 4 حالات للشفاء من مجموع الإصابات المعلن عنها حتى الآن فيما تم استبعاد 512 حالة سلبية بعد خضوعها للتحاليل المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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المغرب تسجل رابع حالة وفاة بسبب كورونا وارتفاع المصابين إلى 115 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا، ووصول إجمالي عدد الإصابات إلى 115 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4 فيما تماثلت 4 حالات للشفاء من مجموع الإصابات المعلن عنها حتى الآن فيما تم استبعاد 512 حالة سلبية بعد خضوعها للتحاليل المخبري.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
12:53 AM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:03 AM

المغرب تسجل رابع حالة وفاة بسبب كورونا وارتفاع المصابين إلى 115 حالة

"الصحة": استبعاد 512 حالة سلبية بعد خضوعها للتحليل المخبري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا، ووصول إجمالي عدد الإصابات إلى 115 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4 فيما تماثلت 4 حالات للشفاء من مجموع الإصابات المعلن عنها حتى الآن فيما تم استبعاد 512 حالة سلبية بعد خضوعها للتحاليل المخبري.

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