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"تعليم جازان" يوجّه بالتحقيق في قيام مكتب بحظر مواطن كشف عن عجز معلمات

أبو هادي لـ"سبق": توجيه جهة الاختصاص بالإدارة لمتابعة ما ذكره المواطن

وجّهت إدارة تعليم جازان باتخاذ اللازم بعد قيام أحد مكاتب التعليم التابع له بحظر ولي أمر طالبة طالب بتوفير معلمات لإحدى المدارس، حيث أشار إلى أن مرحلة الصفوف الأولية فيها لم يتم تدريسهم بعض المواد حتى الآن، على الرغم من مرور قرابة الشهر على بدء العام الدراسي الجديد بسبب العجز ما دفع صفحة المكتب لحظره كما ذكر.

وتفصيلاً؛ قال مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم محمد أبو هادي لـ"سبق"، إنه تم توجيه جهة الاختصاص في الإدارة لمتابعة ما ذكره المواطن من خلال صفحته على "تويتر"، بقيام مكتب تعليم العارضة بحظره، موضحًا أنه سيتم اتخاذ اللازم.

وكان المواطن قد نشر اليوم تغريدة عبّر فيها عن استيائه من قيام مكتب التعليم بمحافظة العارضة بحظره، بعد مطالبته بسد عجز معلمات مدرسة ابنته لمرحلة الصفوف الأولية، مبينًا أن الصفحة تتبع جهة حكومية وليس من حق أي شخص حظره.

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"تعليم جازان" يوجّه بالتحقيق في قيام مكتب بحظر مواطن كشف عن عجز معلمات
سبق

وجّهت إدارة تعليم جازان باتخاذ اللازم بعد قيام أحد مكاتب التعليم التابع له بحظر ولي أمر طالبة طالب بتوفير معلمات لإحدى المدارس، حيث أشار إلى أن مرحلة الصفوف الأولية فيها لم يتم تدريسهم بعض المواد حتى الآن، على الرغم من مرور قرابة الشهر على بدء العام الدراسي الجديد بسبب العجز ما دفع صفحة المكتب لحظره كما ذكر.

وتفصيلاً؛ قال مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم محمد أبو هادي لـ"سبق"، إنه تم توجيه جهة الاختصاص في الإدارة لمتابعة ما ذكره المواطن من خلال صفحته على "تويتر"، بقيام مكتب تعليم العارضة بحظره، موضحًا أنه سيتم اتخاذ اللازم.

وكان المواطن قد نشر اليوم تغريدة عبّر فيها عن استيائه من قيام مكتب التعليم بمحافظة العارضة بحظره، بعد مطالبته بسد عجز معلمات مدرسة ابنته لمرحلة الصفوف الأولية، مبينًا أن الصفحة تتبع جهة حكومية وليس من حق أي شخص حظره.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
12:31 AM

"تعليم جازان" يوجّه بالتحقيق في قيام مكتب بحظر مواطن كشف عن عجز معلمات

أبو هادي لـ"سبق": توجيه جهة الاختصاص بالإدارة لمتابعة ما ذكره المواطن

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قاسم الخبراني - جازان
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5,380

وجّهت إدارة تعليم جازان باتخاذ اللازم بعد قيام أحد مكاتب التعليم التابع له بحظر ولي أمر طالبة طالب بتوفير معلمات لإحدى المدارس، حيث أشار إلى أن مرحلة الصفوف الأولية فيها لم يتم تدريسهم بعض المواد حتى الآن، على الرغم من مرور قرابة الشهر على بدء العام الدراسي الجديد بسبب العجز ما دفع صفحة المكتب لحظره كما ذكر.

وتفصيلاً؛ قال مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم محمد أبو هادي لـ"سبق"، إنه تم توجيه جهة الاختصاص في الإدارة لمتابعة ما ذكره المواطن من خلال صفحته على "تويتر"، بقيام مكتب تعليم العارضة بحظره، موضحًا أنه سيتم اتخاذ اللازم.

وكان المواطن قد نشر اليوم تغريدة عبّر فيها عن استيائه من قيام مكتب التعليم بمحافظة العارضة بحظره، بعد مطالبته بسد عجز معلمات مدرسة ابنته لمرحلة الصفوف الأولية، مبينًا أن الصفحة تتبع جهة حكومية وليس من حق أي شخص حظره.

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