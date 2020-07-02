التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانترني. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

"الجبير" يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض سبل تعزيز العلاقات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-02 التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانترني.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 05:09 PM

"الجبير" يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض سبل تعزيز العلاقات بحثا بالرياض عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك





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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانترني.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.