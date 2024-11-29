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حدث في تشيكيا.. الرئيس يعيّن رئيس وزراء من داخل صندوق زجاجي عازل

قام الرئيس التشيكي ميلوش زيمان؛ بتعيين زعيم المعارضة بيتر فيالا؛ رئيساً جديداً للوزراء.

"زيمان"؛ الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، اتخذ قرار التعيين من داخل صندوق عزل زجاجي موضوع في غرفة في أحد أجنحة مكان إقامته الرئاسي.

ونُقل الرئيس بمساعدة طاقم يرتدي ملابس واقية، وتتطلب القوانين في التشيك عزل المصاب بكورونا لمدة أسبوعين.

الرئيس أُصيب بالعدوى بعد قضائه وقتاً في قسم العناية المكثّفة للعلاج من حالة صحية ليست مرتبطة بكورونا.

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حدث في تشيكيا.. الرئيس يعيّن رئيس وزراء من داخل صندوق زجاجي عازل
سبق

قام الرئيس التشيكي ميلوش زيمان؛ بتعيين زعيم المعارضة بيتر فيالا؛ رئيساً جديداً للوزراء.

"زيمان"؛ الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، اتخذ قرار التعيين من داخل صندوق عزل زجاجي موضوع في غرفة في أحد أجنحة مكان إقامته الرئاسي.

ونُقل الرئيس بمساعدة طاقم يرتدي ملابس واقية، وتتطلب القوانين في التشيك عزل المصاب بكورونا لمدة أسبوعين.

الرئيس أُصيب بالعدوى بعد قضائه وقتاً في قسم العناية المكثّفة للعلاج من حالة صحية ليست مرتبطة بكورونا.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:22 AM

حدث في تشيكيا.. الرئيس يعيّن رئيس وزراء من داخل صندوق زجاجي عازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام الرئيس التشيكي ميلوش زيمان؛ بتعيين زعيم المعارضة بيتر فيالا؛ رئيساً جديداً للوزراء.

"زيمان"؛ الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، اتخذ قرار التعيين من داخل صندوق عزل زجاجي موضوع في غرفة في أحد أجنحة مكان إقامته الرئاسي.

ونُقل الرئيس بمساعدة طاقم يرتدي ملابس واقية، وتتطلب القوانين في التشيك عزل المصاب بكورونا لمدة أسبوعين.

الرئيس أُصيب بالعدوى بعد قضائه وقتاً في قسم العناية المكثّفة للعلاج من حالة صحية ليست مرتبطة بكورونا.

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