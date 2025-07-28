إمارة مكة تمنع دخول المواطنين المُحرِمين الذين لا يحملون تصريح حج

قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة.
وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت.
قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة.
وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت.
قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة.
وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت.
قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة.
وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت.