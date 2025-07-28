وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت.

قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة.

إمارة مكة تمنع دخول المواطنين المُحرِمين الذين لا يحملون تصريح حج هادي العصيمي سبق 2019-07-27 قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة. وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 08:05 PM

إمارة مكة تمنع دخول المواطنين المُحرِمين الذين لا يحملون تصريح حج ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة





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قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة.

وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت.