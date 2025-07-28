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إمارة مكة تمنع دخول المواطنين المُحرِمين الذين لا يحملون تصريح حج

ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة

قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة.

وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة مكة تمنع دخول المواطنين المُحرِمين الذين لا يحملون تصريح حج
سبق

قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة.

وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
08:05 PM

إمارة مكة تمنع دخول المواطنين المُحرِمين الذين لا يحملون تصريح حج

ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
8,384

قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة.

وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

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