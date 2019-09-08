النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. إعفاء الفالح وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة

"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة بمكة وأمطار رعدية بنجران تستمر للمساء

تدنٍّ في الرؤية بمحافظات عدة .. و"المدني" يحذّر من بطون الأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

ويشمل التنبيه محافظات: جدة، والقنفذة، والليث، وبحرة، والخرمة، وخليص، ورابغ، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وفي سياقٍ موازٍ نبّهت الهيئة بمنطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة بمكة وأمطار رعدية بنجران تستمر للمساء
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

ويشمل التنبيه محافظات: جدة، والقنفذة، والليث، وبحرة، والخرمة، وخليص، ورابغ، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وفي سياقٍ موازٍ نبّهت الهيئة بمنطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
10:50 AM

"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة بمكة وأمطار رعدية بنجران تستمر للمساء

تدنٍّ في الرؤية بمحافظات عدة .. و"المدني" يحذّر من بطون الأودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
1,351

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

ويشمل التنبيه محافظات: جدة، والقنفذة، والليث، وبحرة، والخرمة، وخليص، ورابغ، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وفي سياقٍ موازٍ نبّهت الهيئة بمنطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,062
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,556
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,468
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,912

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة