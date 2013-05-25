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"اقتضوا الدين واقتفى الصياد العين".. "الحصيني": اليوم أول "البطين" وبعده الصيف!

قال: بداية نشاط رياح البوارح.. حار نهارًا وقليل المطر ويحبس الماء عن الأشجار

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: اليوم الثلاثاء أول أيام البطين وهو النجم الثاني من نجوم الثريا، والنجم السابع من نجوم فصل الربيع وآخرها؛ حيث عدد أيامه 13 يومًا، وأجواؤه حارة نهارًا.

وأضاف: "يعتبر من مواسم الأمطار؛ لكن من خلال الأرشيف المناخي يعتبر قليل المطر؛ عدا المناطق الجنوبية والغربية من المملكة يجف فيه العشب".

وتابع الحصيني عبر حسابه في "تويتر": "فيه بداية نشاط رياح البوارح التي غالبًا تتأثر بها منطقة الخليج العربي وشرق منطقتي القصيم والرياض، نهايته الأحد 25/ 10/ 1442هـ، وبعده مباشرة يبدأ فصل الصيف فعلًا".

وأردف: البطين من النجوم الشامية يحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، وتُجنى فيه باكورة البطيخ "الحبحب"، وتزداد فيه حاجة الأشجار للماء بسبب الحرارة وقلة الرطوبة، يُغرس فيه قصب السكر.

واختتم: يقول ساجع العرب (إذا طلع البطين اقتضوا الدين، وظهر الزين ،واقتفى الصياد العين، واعتنى بالعطار والقين).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اقتضوا الدين واقتفى الصياد العين".. "الحصيني": اليوم أول "البطين" وبعده الصيف!
سبق

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: اليوم الثلاثاء أول أيام البطين وهو النجم الثاني من نجوم الثريا، والنجم السابع من نجوم فصل الربيع وآخرها؛ حيث عدد أيامه 13 يومًا، وأجواؤه حارة نهارًا.

وأضاف: "يعتبر من مواسم الأمطار؛ لكن من خلال الأرشيف المناخي يعتبر قليل المطر؛ عدا المناطق الجنوبية والغربية من المملكة يجف فيه العشب".

وتابع الحصيني عبر حسابه في "تويتر": "فيه بداية نشاط رياح البوارح التي غالبًا تتأثر بها منطقة الخليج العربي وشرق منطقتي القصيم والرياض، نهايته الأحد 25/ 10/ 1442هـ، وبعده مباشرة يبدأ فصل الصيف فعلًا".

وأردف: البطين من النجوم الشامية يحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، وتُجنى فيه باكورة البطيخ "الحبحب"، وتزداد فيه حاجة الأشجار للماء بسبب الحرارة وقلة الرطوبة، يُغرس فيه قصب السكر.

واختتم: يقول ساجع العرب (إذا طلع البطين اقتضوا الدين، وظهر الزين ،واقتفى الصياد العين، واعتنى بالعطار والقين).

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
09:06 AM

"اقتضوا الدين واقتفى الصياد العين".. "الحصيني": اليوم أول "البطين" وبعده الصيف!

قال: بداية نشاط رياح البوارح.. حار نهارًا وقليل المطر ويحبس الماء عن الأشجار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: اليوم الثلاثاء أول أيام البطين وهو النجم الثاني من نجوم الثريا، والنجم السابع من نجوم فصل الربيع وآخرها؛ حيث عدد أيامه 13 يومًا، وأجواؤه حارة نهارًا.

وأضاف: "يعتبر من مواسم الأمطار؛ لكن من خلال الأرشيف المناخي يعتبر قليل المطر؛ عدا المناطق الجنوبية والغربية من المملكة يجف فيه العشب".

وتابع الحصيني عبر حسابه في "تويتر": "فيه بداية نشاط رياح البوارح التي غالبًا تتأثر بها منطقة الخليج العربي وشرق منطقتي القصيم والرياض، نهايته الأحد 25/ 10/ 1442هـ، وبعده مباشرة يبدأ فصل الصيف فعلًا".

وأردف: البطين من النجوم الشامية يحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، وتُجنى فيه باكورة البطيخ "الحبحب"، وتزداد فيه حاجة الأشجار للماء بسبب الحرارة وقلة الرطوبة، يُغرس فيه قصب السكر.

واختتم: يقول ساجع العرب (إذا طلع البطين اقتضوا الدين، وظهر الزين ،واقتفى الصياد العين، واعتنى بالعطار والقين).

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