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مصادر "سبق" تكشف.. "المياه الوطنية" تؤجل فصل الخدمة عن المتعثرين

خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة

علمت "سبق" من مصادرها أن شركة المياه الوطنية قررت تأجيل فصل الخدمة عن عملائها المتعثرين في السداد خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء وفقاً للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.

وكانت الشركة دعت عملاءها عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إلى زيارة فرعها الإلكتروني للاستفادة من كافة الخدمات على مدار الساعة، كما علمت "سبق" بإغلاق الشركة لمراكز خدمات العملاء في كافة مناطق المملكة؛ تحقيقاً لسلامة المراجعين وخدمتهم عن بعد وفقاً للظروف الراهنة واتباعاً لإرشادات الصحة والسلامة والبعد عن التجمعات.

المياه الوطنية شركة المياه الوطنية فيروس كورونا الجديد تأجيل فصل الخدمة عن المتعثرين في السداد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق" تكشف.. "المياه الوطنية" تؤجل فصل الخدمة عن المتعثرين
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن شركة المياه الوطنية قررت تأجيل فصل الخدمة عن عملائها المتعثرين في السداد خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء وفقاً للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.

وكانت الشركة دعت عملاءها عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إلى زيارة فرعها الإلكتروني للاستفادة من كافة الخدمات على مدار الساعة، كما علمت "سبق" بإغلاق الشركة لمراكز خدمات العملاء في كافة مناطق المملكة؛ تحقيقاً لسلامة المراجعين وخدمتهم عن بعد وفقاً للظروف الراهنة واتباعاً لإرشادات الصحة والسلامة والبعد عن التجمعات.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:43 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:52 PM

مصادر "سبق" تكشف.. "المياه الوطنية" تؤجل فصل الخدمة عن المتعثرين

خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
3,528

علمت "سبق" من مصادرها أن شركة المياه الوطنية قررت تأجيل فصل الخدمة عن عملائها المتعثرين في السداد خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء وفقاً للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.

وكانت الشركة دعت عملاءها عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إلى زيارة فرعها الإلكتروني للاستفادة من كافة الخدمات على مدار الساعة، كما علمت "سبق" بإغلاق الشركة لمراكز خدمات العملاء في كافة مناطق المملكة؛ تحقيقاً لسلامة المراجعين وخدمتهم عن بعد وفقاً للظروف الراهنة واتباعاً لإرشادات الصحة والسلامة والبعد عن التجمعات.

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