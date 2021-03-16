مصادر "سبق" تكشف.. "المياه الوطنية" تؤجل فصل الخدمة عن المتعثرين

خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة

علمت "سبق" من مصادرها أن شركة المياه الوطنية قررت تأجيل فصل الخدمة عن عملائها المتعثرين في السداد خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء وفقاً للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.

وكانت الشركة دعت عملاءها عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إلى زيارة فرعها الإلكتروني للاستفادة من كافة الخدمات على مدار الساعة، كما علمت "سبق" بإغلاق الشركة لمراكز خدمات العملاء في كافة مناطق المملكة؛ تحقيقاً لسلامة المراجعين وخدمتهم عن بعد وفقاً للظروف الراهنة واتباعاً لإرشادات الصحة والسلامة والبعد عن التجمعات.