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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 41% مواطنون و59% غير سعوديين

167 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 15/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة، بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 167 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2818 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 21869 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 292 متوفىً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 41% مواطنون و59% غير سعوديين
سبق

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 15/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة، بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 167 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2818 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 21869 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 292 متوفىً.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
04:13 PM

بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 41% مواطنون و59% غير سعوديين

167 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,287

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 15/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة، بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 167 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2818 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 21869 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 292 متوفىً.

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