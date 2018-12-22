النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الثقافة" تفتح باب الترشيح للدورة الثانية من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"

لتكريم المبدعين في المجال الثقافي السعودي بمختلف قطاعاته واتجاهاته

أعلنت وزارة الثقافة اليوم، عن فتح باب استقبال الترشيحات للدورة الثانية من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" أمام عموم المثقفين والجمهور؛ وذلك في فترة ترشيح تبدأ من اليوم حتى 22 مارس المقبل.

وسيتاح لعموم الأفراد والمؤسسات والقطاعات الثقافية، تقديم الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجوائز الثقافية الوطنية على الرابط: https://culturalawards.moc.gov.sa.

وتعد مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" إحدى المبادرات الرئيسية لوزارة الثقافة، والتي تسعى من خلالها إلى تكريم المبدعين في المجال الثقافي السعودي بمختلف قطاعاته واتجاهاته، وتتضمن 14 جائزة، هي: جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب، وجائزة المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى جائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.

واستثنت وزارة الثقافة جائزة "شخصية العام الثقافية"، وجائزة "الثقافة للشباب" من عملية الترشيح؛ حيث ستُمنحان وفق اختيار لجنة مخصصة، وستعتمد جائزة المؤسسات الثقافية على آلية للترشيح عبر المنصة الإلكترونية، تتضمن أربعة مسارات، أولها ترشيح المؤسسة أو الشركة لنفسها، أو الترشيح من قِبَل المؤسسات الأخرى، أو الترشيح من لجان مختصة من قِبَل وزارة الثقافة، أو الترشيح من قِبَل العامة. أما بقية الإحدى عشرة جائزة فسيعتمد الترشيح لها على آلية تتضمن ثلاثة مسارات، أولها ترشيح المشارك لنفسه، أو ترشيح عموم المثقفين والمبدعين للإنجازات الثقافية التي يرون أنها تستحق التقدير، أو الترشيح من لجان مختصة من قِبَل وزارة الثقافة.

وتهدف الوزارة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، إلى تكريم أهم الإنجازات الثقافية الوطنية التي يتم تحقيقها بشكل دوري، وتشجيع وتحفيز الإنتاج الثقافي من خلال الدعم والتمكين المادي وغير المادي للمواهب الثقافية الوطنية، وإبراز إنتاجها الثقافي محليًّا ودوليًّا، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لتنمية استثمارها في الثقافة.

يُذكر أن "الثقافة" احتفت بالفائزين بجوائز الدورة الأولى في شهر أبريل الماضي، في حفلٍ أقيم في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي، والذي شهد تكريم الأديب محمد العبودي بجائزة شخصية العام الثقافية، والمخرجة السينمائية شهد أمين بجائزة الثقافة للشباب، إلى جانب الفائزين بجوائز القطاعات الفرعية من أفراد ومؤسسات ثقافية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"الثقافة" تفتح باب الترشيح للدورة الثانية من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"
سبق

أعلنت وزارة الثقافة اليوم، عن فتح باب استقبال الترشيحات للدورة الثانية من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" أمام عموم المثقفين والجمهور؛ وذلك في فترة ترشيح تبدأ من اليوم حتى 22 مارس المقبل.

وسيتاح لعموم الأفراد والمؤسسات والقطاعات الثقافية، تقديم الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجوائز الثقافية الوطنية على الرابط: https://culturalawards.moc.gov.sa.

وتعد مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" إحدى المبادرات الرئيسية لوزارة الثقافة، والتي تسعى من خلالها إلى تكريم المبدعين في المجال الثقافي السعودي بمختلف قطاعاته واتجاهاته، وتتضمن 14 جائزة، هي: جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب، وجائزة المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى جائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.

واستثنت وزارة الثقافة جائزة "شخصية العام الثقافية"، وجائزة "الثقافة للشباب" من عملية الترشيح؛ حيث ستُمنحان وفق اختيار لجنة مخصصة، وستعتمد جائزة المؤسسات الثقافية على آلية للترشيح عبر المنصة الإلكترونية، تتضمن أربعة مسارات، أولها ترشيح المؤسسة أو الشركة لنفسها، أو الترشيح من قِبَل المؤسسات الأخرى، أو الترشيح من لجان مختصة من قِبَل وزارة الثقافة، أو الترشيح من قِبَل العامة. أما بقية الإحدى عشرة جائزة فسيعتمد الترشيح لها على آلية تتضمن ثلاثة مسارات، أولها ترشيح المشارك لنفسه، أو ترشيح عموم المثقفين والمبدعين للإنجازات الثقافية التي يرون أنها تستحق التقدير، أو الترشيح من لجان مختصة من قِبَل وزارة الثقافة.

وتهدف الوزارة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، إلى تكريم أهم الإنجازات الثقافية الوطنية التي يتم تحقيقها بشكل دوري، وتشجيع وتحفيز الإنتاج الثقافي من خلال الدعم والتمكين المادي وغير المادي للمواهب الثقافية الوطنية، وإبراز إنتاجها الثقافي محليًّا ودوليًّا، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لتنمية استثمارها في الثقافة.

يُذكر أن "الثقافة" احتفت بالفائزين بجوائز الدورة الأولى في شهر أبريل الماضي، في حفلٍ أقيم في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي، والذي شهد تكريم الأديب محمد العبودي بجائزة شخصية العام الثقافية، والمخرجة السينمائية شهد أمين بجائزة الثقافة للشباب، إلى جانب الفائزين بجوائز القطاعات الفرعية من أفراد ومؤسسات ثقافية.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
01:23 PM

"الثقافة" تفتح باب الترشيح للدورة الثانية من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"

لتكريم المبدعين في المجال الثقافي السعودي بمختلف قطاعاته واتجاهاته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
177

أعلنت وزارة الثقافة اليوم، عن فتح باب استقبال الترشيحات للدورة الثانية من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" أمام عموم المثقفين والجمهور؛ وذلك في فترة ترشيح تبدأ من اليوم حتى 22 مارس المقبل.

وسيتاح لعموم الأفراد والمؤسسات والقطاعات الثقافية، تقديم الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجوائز الثقافية الوطنية على الرابط: https://culturalawards.moc.gov.sa.

وتعد مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" إحدى المبادرات الرئيسية لوزارة الثقافة، والتي تسعى من خلالها إلى تكريم المبدعين في المجال الثقافي السعودي بمختلف قطاعاته واتجاهاته، وتتضمن 14 جائزة، هي: جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب، وجائزة المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى جائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.

واستثنت وزارة الثقافة جائزة "شخصية العام الثقافية"، وجائزة "الثقافة للشباب" من عملية الترشيح؛ حيث ستُمنحان وفق اختيار لجنة مخصصة، وستعتمد جائزة المؤسسات الثقافية على آلية للترشيح عبر المنصة الإلكترونية، تتضمن أربعة مسارات، أولها ترشيح المؤسسة أو الشركة لنفسها، أو الترشيح من قِبَل المؤسسات الأخرى، أو الترشيح من لجان مختصة من قِبَل وزارة الثقافة، أو الترشيح من قِبَل العامة. أما بقية الإحدى عشرة جائزة فسيعتمد الترشيح لها على آلية تتضمن ثلاثة مسارات، أولها ترشيح المشارك لنفسه، أو ترشيح عموم المثقفين والمبدعين للإنجازات الثقافية التي يرون أنها تستحق التقدير، أو الترشيح من لجان مختصة من قِبَل وزارة الثقافة.

وتهدف الوزارة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، إلى تكريم أهم الإنجازات الثقافية الوطنية التي يتم تحقيقها بشكل دوري، وتشجيع وتحفيز الإنتاج الثقافي من خلال الدعم والتمكين المادي وغير المادي للمواهب الثقافية الوطنية، وإبراز إنتاجها الثقافي محليًّا ودوليًّا، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لتنمية استثمارها في الثقافة.

يُذكر أن "الثقافة" احتفت بالفائزين بجوائز الدورة الأولى في شهر أبريل الماضي، في حفلٍ أقيم في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي، والذي شهد تكريم الأديب محمد العبودي بجائزة شخصية العام الثقافية، والمخرجة السينمائية شهد أمين بجائزة الثقافة للشباب، إلى جانب الفائزين بجوائز القطاعات الفرعية من أفراد ومؤسسات ثقافية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,464

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة