النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الباحة تبحث التعاون مع مدير مرور المنطقة التعاون في عدد من المجالات التدريبية

التقى رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، في مكتبه اليوم، مدير مرور منطقة الباحة العقيد مسفر رداد العتيبي ويرافقه مدير شعبة الرخص العقيد بندر الغامدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون بين الجامعة والمرور في عدد من المجالات التدريبية والمبادرات المجتمعية.

كما تمت مناقشة ما تم إنجازه من مراحل في إنشاء مشروع مدرسة تعليم قيادة المركبات بالجامعة، وسير عملية إنشائها.

وأكد رئيس جامعة الباحة أن الجامعة نفذت العديد من المبادرات المجتمعية، انطلاقاً من مسؤوليتها وحرصها بكل ما من شأنه خدمة المجتمع، وحرصها على استمرارية دورها في دعم جميع مشاركات المنطقة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه مرور المنطقة وكافة منسوبيه في خدمة المنطقة والمساهمة في المحافظة على السلامة المرورية وسلامة الأرواح البشرية.

وأشار إلى أن مدرسة تعلم قيادة المركبات ستكون بيئة مناسبة لتعليم القيادة على أحدث التقنيات التي تضمن لقائدة المركبة قيادة آمنة، وللرفع من مستوى العلم والدراية باللوائح والأنظمة المرورية الحديثة التي أقرتها الإدارة العامة للمرور وهذا ما سيشكل تطوراً ملحوظاً في الرفع من مستوى القيادة.

بدوره، شكر مدير إدارة مرور منطقة الباحة العقيد العتيبي رئيس جامعة الباحة على كرم الاستقبال والجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة بالتعاون مع مرور المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة الباحة تبحث التعاون مع مدير مرور المنطقة التعاون في عدد من المجالات التدريبية
سبق

التقى رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، في مكتبه اليوم، مدير مرور منطقة الباحة العقيد مسفر رداد العتيبي ويرافقه مدير شعبة الرخص العقيد بندر الغامدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون بين الجامعة والمرور في عدد من المجالات التدريبية والمبادرات المجتمعية.

كما تمت مناقشة ما تم إنجازه من مراحل في إنشاء مشروع مدرسة تعليم قيادة المركبات بالجامعة، وسير عملية إنشائها.

وأكد رئيس جامعة الباحة أن الجامعة نفذت العديد من المبادرات المجتمعية، انطلاقاً من مسؤوليتها وحرصها بكل ما من شأنه خدمة المجتمع، وحرصها على استمرارية دورها في دعم جميع مشاركات المنطقة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه مرور المنطقة وكافة منسوبيه في خدمة المنطقة والمساهمة في المحافظة على السلامة المرورية وسلامة الأرواح البشرية.

وأشار إلى أن مدرسة تعلم قيادة المركبات ستكون بيئة مناسبة لتعليم القيادة على أحدث التقنيات التي تضمن لقائدة المركبة قيادة آمنة، وللرفع من مستوى العلم والدراية باللوائح والأنظمة المرورية الحديثة التي أقرتها الإدارة العامة للمرور وهذا ما سيشكل تطوراً ملحوظاً في الرفع من مستوى القيادة.

بدوره، شكر مدير إدارة مرور منطقة الباحة العقيد العتيبي رئيس جامعة الباحة على كرم الاستقبال والجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة بالتعاون مع مرور المنطقة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
07:48 PM

جامعة الباحة تبحث التعاون مع مدير مرور المنطقة التعاون في عدد من المجالات التدريبية

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
252

التقى رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، في مكتبه اليوم، مدير مرور منطقة الباحة العقيد مسفر رداد العتيبي ويرافقه مدير شعبة الرخص العقيد بندر الغامدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون بين الجامعة والمرور في عدد من المجالات التدريبية والمبادرات المجتمعية.

كما تمت مناقشة ما تم إنجازه من مراحل في إنشاء مشروع مدرسة تعليم قيادة المركبات بالجامعة، وسير عملية إنشائها.

وأكد رئيس جامعة الباحة أن الجامعة نفذت العديد من المبادرات المجتمعية، انطلاقاً من مسؤوليتها وحرصها بكل ما من شأنه خدمة المجتمع، وحرصها على استمرارية دورها في دعم جميع مشاركات المنطقة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه مرور المنطقة وكافة منسوبيه في خدمة المنطقة والمساهمة في المحافظة على السلامة المرورية وسلامة الأرواح البشرية.

وأشار إلى أن مدرسة تعلم قيادة المركبات ستكون بيئة مناسبة لتعليم القيادة على أحدث التقنيات التي تضمن لقائدة المركبة قيادة آمنة، وللرفع من مستوى العلم والدراية باللوائح والأنظمة المرورية الحديثة التي أقرتها الإدارة العامة للمرور وهذا ما سيشكل تطوراً ملحوظاً في الرفع من مستوى القيادة.

بدوره، شكر مدير إدارة مرور منطقة الباحة العقيد العتيبي رئيس جامعة الباحة على كرم الاستقبال والجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة بالتعاون مع مرور المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,693
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,579
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,191

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة