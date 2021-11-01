مدير "إسلامية جازان" يستقبل مدير معهد الأئمة والخطباء

ناقش أهم البرامج الدعوية للمعهد ودوره بمحاربة الإرهاب

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي في مكتبه مساء اليوم الاثنين السادس والعشرون من شهر ربيع الاول 1443 هجرية مدير عام معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى بن أحمد كاملي، ضمن اللقاءات الدورية بين المسؤولين في قطاعات الشؤون الإسلامية.

وناقش اللقاء أهم البرامج الدعوية التي يقوم بها المعهد بالتعاون مع الفرع وكذلك مناقشة البرامج الدعوية بالشريط الحدودي لمنطقة جازان، وذلك لنشر العلم الصحيح ومحاربة الأفكار الضالة والمنحرفة وتوعية المجتمع بمخاطرها.

وقال "المدخلي" : إننا في هذه البلاد ننعم بقادة يقيمون شرع الله ويحاربون الإرهاب والفساد ويدعون الى المعروف وينهون عن المنكر وهذه من نعم الله التي تستحق الشكر والثناء منوهًا فضيلته بالتوجيهات السديدة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ - حفظه الله- والمتابعة لجميع المناشط الدعوية التي تهدف إلى زيادة الوعي لمنسوبي الوزارة وجميع شرائح المجتمع وسأل الله في ختام حديثه أن يديم علينا وعلى بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة ويبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.