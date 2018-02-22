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"تراحم جازان" تسهم في إطلاق 20 من سجناء الحقوق الخاصة

خلال شهرين.. بقيمة إجمالية بلغت 757 ألف ريال

واصلت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، تنفيذ حملتها الخيرية لتفريج كربات سجناء الحقوق الخاصة، بمتابعة من رئيسها الفخري الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز .

ونجحت جهود اللجنة، صباح اليوم الخميس، في إنهاء معاناة اثنين من المواطنين السعوديين الموقوفين بالسجن العام، بموجب قرارات شرعية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة على خلفية مطالبات مالية؛ لعجزهما عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وبحسب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة جرى رصد الحالتين من واقع المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، وبعد التأكد من إعسارهما بادرت اللجنة بتسديد المديونيات المترتبة بحقهما بمبلغ مائة ألف ريال، مما ساهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهما وسرعة عودتها لأسرتيهما.

وأضاف رئيس اللجنة أن عدد المشمولين بهذا المشروع خلال شهرين ارتفع إلى عشرين نزيلاً، بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة وسبعة وخمسين ألف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تراحم جازان" تسهم في إطلاق 20 من سجناء الحقوق الخاصة
سبق

واصلت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، تنفيذ حملتها الخيرية لتفريج كربات سجناء الحقوق الخاصة، بمتابعة من رئيسها الفخري الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز .

ونجحت جهود اللجنة، صباح اليوم الخميس، في إنهاء معاناة اثنين من المواطنين السعوديين الموقوفين بالسجن العام، بموجب قرارات شرعية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة على خلفية مطالبات مالية؛ لعجزهما عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وبحسب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة جرى رصد الحالتين من واقع المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، وبعد التأكد من إعسارهما بادرت اللجنة بتسديد المديونيات المترتبة بحقهما بمبلغ مائة ألف ريال، مما ساهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهما وسرعة عودتها لأسرتيهما.

وأضاف رئيس اللجنة أن عدد المشمولين بهذا المشروع خلال شهرين ارتفع إلى عشرين نزيلاً، بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة وسبعة وخمسين ألف ريال.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:45 PM

"تراحم جازان" تسهم في إطلاق 20 من سجناء الحقوق الخاصة

خلال شهرين.. بقيمة إجمالية بلغت 757 ألف ريال

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محمد المواسي - جازان
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واصلت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، تنفيذ حملتها الخيرية لتفريج كربات سجناء الحقوق الخاصة، بمتابعة من رئيسها الفخري الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز .

ونجحت جهود اللجنة، صباح اليوم الخميس، في إنهاء معاناة اثنين من المواطنين السعوديين الموقوفين بالسجن العام، بموجب قرارات شرعية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة على خلفية مطالبات مالية؛ لعجزهما عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وبحسب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة جرى رصد الحالتين من واقع المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، وبعد التأكد من إعسارهما بادرت اللجنة بتسديد المديونيات المترتبة بحقهما بمبلغ مائة ألف ريال، مما ساهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهما وسرعة عودتها لأسرتيهما.

وأضاف رئيس اللجنة أن عدد المشمولين بهذا المشروع خلال شهرين ارتفع إلى عشرين نزيلاً، بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة وسبعة وخمسين ألف ريال.

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