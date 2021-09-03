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"المعلمي" يلتقي مندوب الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة

بحثا الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، المندوب المناوب ونائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة المعين حديثًا السفير محمد أبو شهاب، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك. ‏

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.

‏ورحب المندوب المعلمي، بالسفير محمد أبو شهاب، مؤكدًا أواصر المودة والأخوة ‏والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول حسين العقبي.‏

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يلتقي مندوب الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، المندوب المناوب ونائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة المعين حديثًا السفير محمد أبو شهاب، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك. ‏

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.

‏ورحب المندوب المعلمي، بالسفير محمد أبو شهاب، مؤكدًا أواصر المودة والأخوة ‏والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول حسين العقبي.‏

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
01:24 AM

"المعلمي" يلتقي مندوب الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة

بحثا الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، المندوب المناوب ونائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة المعين حديثًا السفير محمد أبو شهاب، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك. ‏

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.

‏ورحب المندوب المعلمي، بالسفير محمد أبو شهاب، مؤكدًا أواصر المودة والأخوة ‏والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول حسين العقبي.‏

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