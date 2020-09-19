النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زيادة قياسية.. "كورونا" ينشر عدواه بين 13.498 فرنسياً جديداً

عدد الحالات يرتفع إلى 442.194

سجلت فرنسا 13.498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية الفرنسية، أن إجمالي المصابين بلغ حتى الآن 442.194 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 26 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 31.274.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

الرئيسية/ محطات

اعلان
زيادة قياسية.. "كورونا" ينشر عدواه بين 13.498 فرنسياً جديداً
سبق

سجلت فرنسا 13.498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية الفرنسية، أن إجمالي المصابين بلغ حتى الآن 442.194 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 26 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 31.274.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
09:57 PM

زيادة قياسية.. "كورونا" ينشر عدواه بين 13.498 فرنسياً جديداً

عدد الحالات يرتفع إلى 442.194

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
904

سجلت فرنسا 13.498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية الفرنسية، أن إجمالي المصابين بلغ حتى الآن 442.194 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 26 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 31.274.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,157
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,013
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,840
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,685

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة