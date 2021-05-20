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"الحقيل": تطبيق التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة

لرفع مستوى الوعي واتباع أسلوب الرقابة الذاتية وتجنب الممارسات الخاطئة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية للعاملين باجتياز اختبار التثقيف الصحي بالمراكز التنفيذية للاختبار بالمملكة وفق برنامج التثقيف الصحي.
ويهدف ذلك القرار إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين بها واتباع أسلوب الرقابة الذاتية وتجنب الممارسات الصحية الخاطئة، وسيقدم البرنامج بعدة لغات مختلفة حسب جنسية العامل ويغطي الأنشطة المستهدفة.

وفوّضت الوزارة أمانات المناطق أو من ينوب عنهم بإطلاق الخدمة والإشراف على المراكز التنفيذية للاختبار في نطاق إشراف الأمانة والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها، على أن تبدأ كل أمانة بتفعيل ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز العامل اختبار التثقيف الصحي بعد التحقق من استكمال منشآت التدريب الأهلية والمراكز التنفيذية للاختبار لمتطلبات البرنامج "التراخيص.. التجهيزات"، الواردة بدليل البرنامج، كما تعد الأمانة تقارير دورية كل شهرين، بمشاركة الاستشاري للرفع بما تم إنجازه على مستوى الأمانات والبلديات في المحافظات، وما بقي، مع خطة استكمال تنفيذ البرنامج على مستوى الأمانة.

وتهدف الوزارة، من خلال تطبيق برنامج التثقيف الصحي، إلى تدريب وتثقيف العاملين على التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للحد من حوادث التسمم الغذائي والتأكد من تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على تدابير الوقاية الصحية، تحت إشراف مباشر من الوزارة على البرنامج، والأمانات على المراكز التنفيذية للاختبار، فيما تشرف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفروعها على منشآت التدريب الأهلية المشاركة في عملية التثقيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل": تطبيق التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية للعاملين باجتياز اختبار التثقيف الصحي بالمراكز التنفيذية للاختبار بالمملكة وفق برنامج التثقيف الصحي.
ويهدف ذلك القرار إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين بها واتباع أسلوب الرقابة الذاتية وتجنب الممارسات الصحية الخاطئة، وسيقدم البرنامج بعدة لغات مختلفة حسب جنسية العامل ويغطي الأنشطة المستهدفة.

وفوّضت الوزارة أمانات المناطق أو من ينوب عنهم بإطلاق الخدمة والإشراف على المراكز التنفيذية للاختبار في نطاق إشراف الأمانة والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها، على أن تبدأ كل أمانة بتفعيل ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز العامل اختبار التثقيف الصحي بعد التحقق من استكمال منشآت التدريب الأهلية والمراكز التنفيذية للاختبار لمتطلبات البرنامج "التراخيص.. التجهيزات"، الواردة بدليل البرنامج، كما تعد الأمانة تقارير دورية كل شهرين، بمشاركة الاستشاري للرفع بما تم إنجازه على مستوى الأمانات والبلديات في المحافظات، وما بقي، مع خطة استكمال تنفيذ البرنامج على مستوى الأمانة.

وتهدف الوزارة، من خلال تطبيق برنامج التثقيف الصحي، إلى تدريب وتثقيف العاملين على التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للحد من حوادث التسمم الغذائي والتأكد من تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على تدابير الوقاية الصحية، تحت إشراف مباشر من الوزارة على البرنامج، والأمانات على المراكز التنفيذية للاختبار، فيما تشرف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفروعها على منشآت التدريب الأهلية المشاركة في عملية التثقيف.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
05:25 PM

"الحقيل": تطبيق التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة

لرفع مستوى الوعي واتباع أسلوب الرقابة الذاتية وتجنب الممارسات الخاطئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية للعاملين باجتياز اختبار التثقيف الصحي بالمراكز التنفيذية للاختبار بالمملكة وفق برنامج التثقيف الصحي.
ويهدف ذلك القرار إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين بها واتباع أسلوب الرقابة الذاتية وتجنب الممارسات الصحية الخاطئة، وسيقدم البرنامج بعدة لغات مختلفة حسب جنسية العامل ويغطي الأنشطة المستهدفة.

وفوّضت الوزارة أمانات المناطق أو من ينوب عنهم بإطلاق الخدمة والإشراف على المراكز التنفيذية للاختبار في نطاق إشراف الأمانة والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها، على أن تبدأ كل أمانة بتفعيل ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز العامل اختبار التثقيف الصحي بعد التحقق من استكمال منشآت التدريب الأهلية والمراكز التنفيذية للاختبار لمتطلبات البرنامج "التراخيص.. التجهيزات"، الواردة بدليل البرنامج، كما تعد الأمانة تقارير دورية كل شهرين، بمشاركة الاستشاري للرفع بما تم إنجازه على مستوى الأمانات والبلديات في المحافظات، وما بقي، مع خطة استكمال تنفيذ البرنامج على مستوى الأمانة.

وتهدف الوزارة، من خلال تطبيق برنامج التثقيف الصحي، إلى تدريب وتثقيف العاملين على التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للحد من حوادث التسمم الغذائي والتأكد من تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على تدابير الوقاية الصحية، تحت إشراف مباشر من الوزارة على البرنامج، والأمانات على المراكز التنفيذية للاختبار، فيما تشرف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفروعها على منشآت التدريب الأهلية المشاركة في عملية التثقيف.

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