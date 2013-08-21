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مستشارة نفسية: السن المناسب لزواج الفتيات عند 18 سنة والرجال 30 عامًا

اتهمت مشاهير التواصل الاجتماعي أنهم من أسباب حدوث الطلاق

رأت الاستشارية النفسية والتربوية الدكتورة نادية نصير بأن السن المناسب لزواج الفتيات يبدأ من عمر 18 سنة والرجال من سن 30 عامًا.

وقالت لقناة الاخبارية: الفتيات أصبحن اليوم يُفضّلن الزواج من سن العشرين ولكن الفتاة في عمر الـ 18 مهيأة للزواج جسديًا وصحيًا للحمل والأمومة وتربية الاطفال.

وأكدت الاستشارية النفسية أهمية حضور الدورات التدريبية قبل الزواج لكونها تسهم في خفض معدلات ونسب الطلاق، لافتة إلى أن إقبال النساء على حضور هذه الدورات أفضل من الرجال.

وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الدورات إلزامية على المتقدمين للزواج، إضافة إلى إدراجها في مناهج التعليم في نهاية المرحلة الثانوية.

وأكدت أن مشاهير التواصل الاجتماعي من أحد أسباب الطلاق، لأن الزوجات الصغيرات يتأثرن بهن ويتغير فكرهن.

وأشارت د. نادية إلى وجود تحليل الشخصية حديثًا للمتقدمين للزواج من خلال مراجعة الملف الطبي والحالة الجسدية والصحية والأمراض النفسية والبيئة التربوية والتنشئة الأسرية.

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مستشارة نفسية: السن المناسب لزواج الفتيات عند 18 سنة والرجال 30 عامًا
سبق

رأت الاستشارية النفسية والتربوية الدكتورة نادية نصير بأن السن المناسب لزواج الفتيات يبدأ من عمر 18 سنة والرجال من سن 30 عامًا.

وقالت لقناة الاخبارية: الفتيات أصبحن اليوم يُفضّلن الزواج من سن العشرين ولكن الفتاة في عمر الـ 18 مهيأة للزواج جسديًا وصحيًا للحمل والأمومة وتربية الاطفال.

وأكدت الاستشارية النفسية أهمية حضور الدورات التدريبية قبل الزواج لكونها تسهم في خفض معدلات ونسب الطلاق، لافتة إلى أن إقبال النساء على حضور هذه الدورات أفضل من الرجال.

وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الدورات إلزامية على المتقدمين للزواج، إضافة إلى إدراجها في مناهج التعليم في نهاية المرحلة الثانوية.

وأكدت أن مشاهير التواصل الاجتماعي من أحد أسباب الطلاق، لأن الزوجات الصغيرات يتأثرن بهن ويتغير فكرهن.

وأشارت د. نادية إلى وجود تحليل الشخصية حديثًا للمتقدمين للزواج من خلال مراجعة الملف الطبي والحالة الجسدية والصحية والأمراض النفسية والبيئة التربوية والتنشئة الأسرية.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
04:14 PM

مستشارة نفسية: السن المناسب لزواج الفتيات عند 18 سنة والرجال 30 عامًا

اتهمت مشاهير التواصل الاجتماعي أنهم من أسباب حدوث الطلاق

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
14
1,980

رأت الاستشارية النفسية والتربوية الدكتورة نادية نصير بأن السن المناسب لزواج الفتيات يبدأ من عمر 18 سنة والرجال من سن 30 عامًا.

وقالت لقناة الاخبارية: الفتيات أصبحن اليوم يُفضّلن الزواج من سن العشرين ولكن الفتاة في عمر الـ 18 مهيأة للزواج جسديًا وصحيًا للحمل والأمومة وتربية الاطفال.

وأكدت الاستشارية النفسية أهمية حضور الدورات التدريبية قبل الزواج لكونها تسهم في خفض معدلات ونسب الطلاق، لافتة إلى أن إقبال النساء على حضور هذه الدورات أفضل من الرجال.

وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الدورات إلزامية على المتقدمين للزواج، إضافة إلى إدراجها في مناهج التعليم في نهاية المرحلة الثانوية.

وأكدت أن مشاهير التواصل الاجتماعي من أحد أسباب الطلاق، لأن الزوجات الصغيرات يتأثرن بهن ويتغير فكرهن.

وأشارت د. نادية إلى وجود تحليل الشخصية حديثًا للمتقدمين للزواج من خلال مراجعة الملف الطبي والحالة الجسدية والصحية والأمراض النفسية والبيئة التربوية والتنشئة الأسرية.

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