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حالة تقلبات تداهم الرياض اليوم وغدًا والفرصة مهيأة لهطولات على العاصمة

كتلة هوائية حارة ورطبة تندفع نحو البلاد قادمة من بحر العرب وجنوب الجزيرة

يتوقع أن تندفع كتلة هوائية حارة ورطبة نحو البلاد قادمة من بحر العرب وجنوب الجزيرة العربية، كنتيجة لتمركز منخفض جوي سطحي شمال شرق المملكة نشأت على إثره حالة من عدم استقرار جوي في شمال وشرق ووسط المملكة، يوم الثلاثاء، وتوقعات بأن تشمل حالة عدم الاستقرار الجوي العاصمة الرياض اليوم وغدًا.

وبحسب موقع طقس العرب: تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر على العاصمة الرياض اعتبارًا من مساء اليوم وتستمر فرصتها حتى غد الخميس، تكون شدتها بين الخفيفة والمتوسطة أحيانًا، وتشمل فرصة زخات المطار أيضًا مناطق القصيم وحائل والشرقية وحفر الباطن وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية على منطقة حفر الباطن والشرقية، اليوم الأربعاء؛ حيث تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 م، خاصة في حفر الباطن، كما تنشط الرياح الغربية المثيرة للغبار والأتربة على كلٍّ من حائل والقصيم والرياض.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تقلبات تداهم الرياض اليوم وغدًا والفرصة مهيأة لهطولات على العاصمة
سبق

يتوقع أن تندفع كتلة هوائية حارة ورطبة نحو البلاد قادمة من بحر العرب وجنوب الجزيرة العربية، كنتيجة لتمركز منخفض جوي سطحي شمال شرق المملكة نشأت على إثره حالة من عدم استقرار جوي في شمال وشرق ووسط المملكة، يوم الثلاثاء، وتوقعات بأن تشمل حالة عدم الاستقرار الجوي العاصمة الرياض اليوم وغدًا.

وبحسب موقع طقس العرب: تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر على العاصمة الرياض اعتبارًا من مساء اليوم وتستمر فرصتها حتى غد الخميس، تكون شدتها بين الخفيفة والمتوسطة أحيانًا، وتشمل فرصة زخات المطار أيضًا مناطق القصيم وحائل والشرقية وحفر الباطن وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية على منطقة حفر الباطن والشرقية، اليوم الأربعاء؛ حيث تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 م، خاصة في حفر الباطن، كما تنشط الرياح الغربية المثيرة للغبار والأتربة على كلٍّ من حائل والقصيم والرياض.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
01:36 PM

حالة تقلبات تداهم الرياض اليوم وغدًا والفرصة مهيأة لهطولات على العاصمة

كتلة هوائية حارة ورطبة تندفع نحو البلاد قادمة من بحر العرب وجنوب الجزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتوقع أن تندفع كتلة هوائية حارة ورطبة نحو البلاد قادمة من بحر العرب وجنوب الجزيرة العربية، كنتيجة لتمركز منخفض جوي سطحي شمال شرق المملكة نشأت على إثره حالة من عدم استقرار جوي في شمال وشرق ووسط المملكة، يوم الثلاثاء، وتوقعات بأن تشمل حالة عدم الاستقرار الجوي العاصمة الرياض اليوم وغدًا.

وبحسب موقع طقس العرب: تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر على العاصمة الرياض اعتبارًا من مساء اليوم وتستمر فرصتها حتى غد الخميس، تكون شدتها بين الخفيفة والمتوسطة أحيانًا، وتشمل فرصة زخات المطار أيضًا مناطق القصيم وحائل والشرقية وحفر الباطن وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية على منطقة حفر الباطن والشرقية، اليوم الأربعاء؛ حيث تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 م، خاصة في حفر الباطن، كما تنشط الرياح الغربية المثيرة للغبار والأتربة على كلٍّ من حائل والقصيم والرياض.

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