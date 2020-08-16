النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال فترة الإغلاق.. جنوب إفريقيا تشهد انخفاضاً في معدلات الجريمة

وصلت إلى 40 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى

كشفت بيانات جديدة بجمهورية جنوب إفريقيا، أنّ معدلات الجريمة تراجعت في البلاد بنسبة تصل إلى 40 %، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإغلاق وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد وزير الشرطة في جنوب إفريقيا بيكي سيلي؛ اليوم، بأنّ معظم أنواع الجرائم انخفضت بين أبريل ويونيو، بما في ذلك جرائم الحرق العمد والأضرار الكيدية، لافتاً إلى أنّ الأرقام الجديدة ترسم صورة وردية لم يسبق لها مثيل لجنوب إفريقيا.

وتصنف جنوب إفريقيا من بين الدول التي تشهد على أعلى معدلات للجريمة في العالم.

جنوب إفريقيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
خلال فترة الإغلاق.. جنوب إفريقيا تشهد انخفاضاً في معدلات الجريمة
سبق

كشفت بيانات جديدة بجمهورية جنوب إفريقيا، أنّ معدلات الجريمة تراجعت في البلاد بنسبة تصل إلى 40 %، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإغلاق وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد وزير الشرطة في جنوب إفريقيا بيكي سيلي؛ اليوم، بأنّ معظم أنواع الجرائم انخفضت بين أبريل ويونيو، بما في ذلك جرائم الحرق العمد والأضرار الكيدية، لافتاً إلى أنّ الأرقام الجديدة ترسم صورة وردية لم يسبق لها مثيل لجنوب إفريقيا.

وتصنف جنوب إفريقيا من بين الدول التي تشهد على أعلى معدلات للجريمة في العالم.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
08:28 AM

خلال فترة الإغلاق.. جنوب إفريقيا تشهد انخفاضاً في معدلات الجريمة

وصلت إلى 40 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
134

كشفت بيانات جديدة بجمهورية جنوب إفريقيا، أنّ معدلات الجريمة تراجعت في البلاد بنسبة تصل إلى 40 %، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإغلاق وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد وزير الشرطة في جنوب إفريقيا بيكي سيلي؛ اليوم، بأنّ معظم أنواع الجرائم انخفضت بين أبريل ويونيو، بما في ذلك جرائم الحرق العمد والأضرار الكيدية، لافتاً إلى أنّ الأرقام الجديدة ترسم صورة وردية لم يسبق لها مثيل لجنوب إفريقيا.

وتصنف جنوب إفريقيا من بين الدول التي تشهد على أعلى معدلات للجريمة في العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,944
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,322
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,292
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,689

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة