النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2566 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1383 إصابة

القبض على 12 مهربًا حاولوا تمرير ربع طن حشيش إلى جازان

تمكن منهم رجال حرس الحدود في قطاع الدائر.. و"القريني": لا تهاون

تمكّن رجال حرس الحدود في منطقة جازان -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه (245) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر؛ وذلك في قطاع محافظة الدائر، وفي إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (12) شخصًا، (11) من الجنسية الإثيوبية وشخص واحد يمني الجنسية، وإحالتهم والمواد المخدرة التي ضُبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد "القريني" أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على 12 مهربًا حاولوا تمرير ربع طن حشيش إلى جازان
سبق

تمكّن رجال حرس الحدود في منطقة جازان -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه (245) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر؛ وذلك في قطاع محافظة الدائر، وفي إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (12) شخصًا، (11) من الجنسية الإثيوبية وشخص واحد يمني الجنسية، وإحالتهم والمواد المخدرة التي ضُبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد "القريني" أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
06:25 PM

القبض على 12 مهربًا حاولوا تمرير ربع طن حشيش إلى جازان

تمكن منهم رجال حرس الحدود في قطاع الدائر.. و"القريني": لا تهاون

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,113

تمكّن رجال حرس الحدود في منطقة جازان -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه (245) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر؛ وذلك في قطاع محافظة الدائر، وفي إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (12) شخصًا، (11) من الجنسية الإثيوبية وشخص واحد يمني الجنسية، وإحالتهم والمواد المخدرة التي ضُبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد "القريني" أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,649

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة