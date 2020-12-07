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"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية "التملك الميسر" بالمجمعة

في إطار الحرص على توفّير وحدات سكنية لأسر الأيتام

أعلنت وكالة الإسكان التنموي التابعة لوزارة الإسكان عن توقيع اتفاقية "التملّك الميسّر" مع كل من مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ممثلةً بمنصة جود الإسكان وجمعية إنسان لرعاية الأيتام "إنسان"، لتوفّير 100 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة من مستفيدي جمعية إنسان في محافظة المجمعة لتسليمها للمستفيدين المشمولين بالاتفاقية خلال 24 شهر، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ووقّع الاتفاقية نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي سليمان بن عبدالله الماجد، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية إنسان، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور القطاع غير الربحي في قطاع الإسكان ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر الأشد حاجة وزيادة تملك المواطنين للمساكن.

ويأتي دعم الوزارة للاتفاقية لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لدعم مستحقي الدعم السكني.

من جانبه، أعرب "السويلم"، عن شكره للقيادة الرشيدة، على ما تقدمه من اهتمام بالبرامج النوعية التي تكفل الحياة الكريمة للمواطن، لافتاً إلى أن الشراكة مع وزارة الإسكان ستسهم في تغطية احتياجات جميع أسر الأيتام المسجلين في فرع الجمعية بمحافظة المجمعة ومراكزها.

الإسكان التنموي وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية "التملك الميسر" بالمجمعة
سبق

أعلنت وكالة الإسكان التنموي التابعة لوزارة الإسكان عن توقيع اتفاقية "التملّك الميسّر" مع كل من مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ممثلةً بمنصة جود الإسكان وجمعية إنسان لرعاية الأيتام "إنسان"، لتوفّير 100 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة من مستفيدي جمعية إنسان في محافظة المجمعة لتسليمها للمستفيدين المشمولين بالاتفاقية خلال 24 شهر، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ووقّع الاتفاقية نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي سليمان بن عبدالله الماجد، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية إنسان، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور القطاع غير الربحي في قطاع الإسكان ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر الأشد حاجة وزيادة تملك المواطنين للمساكن.

ويأتي دعم الوزارة للاتفاقية لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لدعم مستحقي الدعم السكني.

من جانبه، أعرب "السويلم"، عن شكره للقيادة الرشيدة، على ما تقدمه من اهتمام بالبرامج النوعية التي تكفل الحياة الكريمة للمواطن، لافتاً إلى أن الشراكة مع وزارة الإسكان ستسهم في تغطية احتياجات جميع أسر الأيتام المسجلين في فرع الجمعية بمحافظة المجمعة ومراكزها.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
06:05 PM

"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية "التملك الميسر" بالمجمعة

في إطار الحرص على توفّير وحدات سكنية لأسر الأيتام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وكالة الإسكان التنموي التابعة لوزارة الإسكان عن توقيع اتفاقية "التملّك الميسّر" مع كل من مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ممثلةً بمنصة جود الإسكان وجمعية إنسان لرعاية الأيتام "إنسان"، لتوفّير 100 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة من مستفيدي جمعية إنسان في محافظة المجمعة لتسليمها للمستفيدين المشمولين بالاتفاقية خلال 24 شهر، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ووقّع الاتفاقية نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي سليمان بن عبدالله الماجد، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية إنسان، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور القطاع غير الربحي في قطاع الإسكان ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر الأشد حاجة وزيادة تملك المواطنين للمساكن.

ويأتي دعم الوزارة للاتفاقية لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لدعم مستحقي الدعم السكني.

من جانبه، أعرب "السويلم"، عن شكره للقيادة الرشيدة، على ما تقدمه من اهتمام بالبرامج النوعية التي تكفل الحياة الكريمة للمواطن، لافتاً إلى أن الشراكة مع وزارة الإسكان ستسهم في تغطية احتياجات جميع أسر الأيتام المسجلين في فرع الجمعية بمحافظة المجمعة ومراكزها.

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