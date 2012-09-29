"عقارات الدولة": المقام السامي يوافق على استكمال العمل في مخطط التعويض العيني بالمدينة المنورة

رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على استكمال العمل في المخطط السكني للتعويض العيني الواقع جنوب شرق المدينة المنورة، مثمناً دور أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل في دعم أعمال الهيئة بما يخدم المنطقة وساكنيها، وأكد بافقيه أن الموافقة الكريمة ستسهم في تسريع إجراءات التعويض العيني لملاك العقارات المنزوعة في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي ومسجدي الميقات وقباء، إضافة إلى تخصيص بعض الأراضي للقطاعات الحكومية المختلفة وفقاً لمتطلباتها ومقدار احتياجها، وأشار بافقيه إلى أن الهيئة تسعى بشكل حثيث إلى تنفيذ رؤيتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة، وذلك عبر تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف، مبيناً أن قطاع عقارات الدولة يشهد نقلةً كبرى، ويحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة؛ أسوةً بالقطاعات الأخرى، وذلك إيماناً بأن قطاع عقارات الدولة له آثار اقتصادية وتنموية بالغة الأثر للإسهام في تحقيق أهداف الرؤية 2030.