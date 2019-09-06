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"البلدية والقروية" و"تقييم" تُوَقّعان اتفاقية لتأهيل وتطوير كوادر الاستثمار البلدي

في مجال التقييم العقاري

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقّع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر، وأمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس، اتفاقية تعاون بين الجهتين.
وتهدف اتفاقية التعاون التي تم توقيعها إلى تأهيل منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في مجال التقييم العقاري؛ من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهام أعمالهم؛ وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال التقييم العقاري، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التقييم العقاري التي تتبعها لجان الاستثمار والتقدير في الأمانات والبلديات؛ من خلال إعداد دليل لتقييم العقارات الاستثمارية.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من حرص الوزارة على الاستفادة من الهيئات والجهات المهنية لتحقيق أهداف برامج رؤية المملكة 2030.

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"البلدية والقروية" و"تقييم" تُوَقّعان اتفاقية لتأهيل وتطوير كوادر الاستثمار البلدي
سبق

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقّع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر، وأمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس، اتفاقية تعاون بين الجهتين.
وتهدف اتفاقية التعاون التي تم توقيعها إلى تأهيل منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في مجال التقييم العقاري؛ من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهام أعمالهم؛ وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال التقييم العقاري، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التقييم العقاري التي تتبعها لجان الاستثمار والتقدير في الأمانات والبلديات؛ من خلال إعداد دليل لتقييم العقارات الاستثمارية.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من حرص الوزارة على الاستفادة من الهيئات والجهات المهنية لتحقيق أهداف برامج رؤية المملكة 2030.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
02:49 PM

"البلدية والقروية" و"تقييم" تُوَقّعان اتفاقية لتأهيل وتطوير كوادر الاستثمار البلدي

في مجال التقييم العقاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقّع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر، وأمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس، اتفاقية تعاون بين الجهتين.
وتهدف اتفاقية التعاون التي تم توقيعها إلى تأهيل منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في مجال التقييم العقاري؛ من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهام أعمالهم؛ وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال التقييم العقاري، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التقييم العقاري التي تتبعها لجان الاستثمار والتقدير في الأمانات والبلديات؛ من خلال إعداد دليل لتقييم العقارات الاستثمارية.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من حرص الوزارة على الاستفادة من الهيئات والجهات المهنية لتحقيق أهداف برامج رؤية المملكة 2030.

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