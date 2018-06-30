بالأسماء.. "التعليم" تدعو 4622 متقدماً للوظائف التعليمية

اعتباراً من يوم الاثنين القادم

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت ٤٦٢٢ متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣٩هـ ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية.

وبين المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأثنين الموافق ١٨ / ١٠ / ١٤٣٩هـ وحتى يوم الخميس الموافق ٢١ / ١٠ / ١٤٣٩هـ خلال أوقات العمل الرسمي.

وكشف المتحدث الرسمي أن على المرشحين الحضور في الأوقات والفترة المحددة مصطحبين معهم متطلبات المطابقة التالية:

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي.

5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وفِي ذات السياق بين "العصيمي" أن من لم يقدم أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية المشار إليها خلال فترة المطابقة لدى فروع وزارة الخدمة المدنية لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.

وبين المتحدث الرسمي أن عدم المطابقة خلال الفترة المحددة يعتبر عدولا عن الرغبة في الوظيفة، مشدداً على أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وفِي ختام تصريحه هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.

للاطلاع على أسماء المرشحين..

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/b-moe-1439.pdf

‏