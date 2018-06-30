النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء.. "التعليم" تدعو 4622 متقدماً للوظائف التعليمية

اعتباراً من يوم الاثنين القادم

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت ٤٦٢٢ متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣٩هـ ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية.

وبين المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأثنين الموافق ١٨ / ١٠ / ١٤٣٩هـ وحتى يوم الخميس الموافق ٢١ / ١٠ / ١٤٣٩هـ خلال أوقات العمل الرسمي.

وكشف المتحدث الرسمي أن على المرشحين الحضور في الأوقات والفترة المحددة مصطحبين معهم متطلبات المطابقة التالية:

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي.

5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وفِي ذات السياق بين "العصيمي" أن من لم يقدم أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية المشار إليها خلال فترة المطابقة لدى فروع وزارة الخدمة المدنية لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.

وبين المتحدث الرسمي أن عدم المطابقة خلال الفترة المحددة يعتبر عدولا عن الرغبة في الوظيفة، مشدداً على أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وفِي ختام تصريحه هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.

للاطلاع على أسماء المرشحين..

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/b-moe-1439.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأسماء.. "التعليم" تدعو 4622 متقدماً للوظائف التعليمية
سبق

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت ٤٦٢٢ متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣٩هـ ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية.

وبين المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأثنين الموافق ١٨ / ١٠ / ١٤٣٩هـ وحتى يوم الخميس الموافق ٢١ / ١٠ / ١٤٣٩هـ خلال أوقات العمل الرسمي.

وكشف المتحدث الرسمي أن على المرشحين الحضور في الأوقات والفترة المحددة مصطحبين معهم متطلبات المطابقة التالية:

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي.

5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وفِي ذات السياق بين "العصيمي" أن من لم يقدم أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية المشار إليها خلال فترة المطابقة لدى فروع وزارة الخدمة المدنية لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.

وبين المتحدث الرسمي أن عدم المطابقة خلال الفترة المحددة يعتبر عدولا عن الرغبة في الوظيفة، مشدداً على أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وفِي ختام تصريحه هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.

للاطلاع على أسماء المرشحين..

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/b-moe-1439.pdf

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
05:36 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:25 AM

بالأسماء.. "التعليم" تدعو 4622 متقدماً للوظائف التعليمية

اعتباراً من يوم الاثنين القادم

A A A
عيسى الحربي - الرياض
17
59,847

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت ٤٦٢٢ متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣٩هـ ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية.

وبين المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأثنين الموافق ١٨ / ١٠ / ١٤٣٩هـ وحتى يوم الخميس الموافق ٢١ / ١٠ / ١٤٣٩هـ خلال أوقات العمل الرسمي.

وكشف المتحدث الرسمي أن على المرشحين الحضور في الأوقات والفترة المحددة مصطحبين معهم متطلبات المطابقة التالية:

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي.

5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وفِي ذات السياق بين "العصيمي" أن من لم يقدم أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية المشار إليها خلال فترة المطابقة لدى فروع وزارة الخدمة المدنية لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.

وبين المتحدث الرسمي أن عدم المطابقة خلال الفترة المحددة يعتبر عدولا عن الرغبة في الوظيفة، مشدداً على أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وفِي ختام تصريحه هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.

للاطلاع على أسماء المرشحين..

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/b-moe-1439.pdf

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,861
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة