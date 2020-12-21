النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

البريد السعودي يحذر عملاءه من رسائل إلكترونية مزيفة

تحمل شعار البريد.. ودعا إلى عدم التعامل معها

حذّر البريد السعودي عملاءه من التجاوب مع رسائل مزيفه تحمل اسمه، ويتم بثها عبر البريد الإلكتروني. مطالباً بعدم التعامل معها.

وقال الموقع الرسمي لخدمات العملاء للبريد السعودي: "نود التنويه بأن الرسالة المشار إليها مزيفة، ولا تمثل مؤسسة البريد السعودي، وتنتحل شعارها، ونحذر عملاءنا الكرام من التعامل معهم بأي طريقة، كانت، والمؤسسة تخلي المسؤولية بذلك. دمت بخير".

وكان عدد من عملاء البريد السعودي قد وردتهم رسائل تحمل شعار البريد السعودي باللغتين الإنجليزية والعربية، تشير إلى وصول طرد يخصهم وعليهم الضغط على الرابط ودفع المبلغ المترتب على الطرد في مدة أقصاها أربعة أيام.

البريد السعودي رسائل إلكترونية مزيفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البريد السعودي يحذر عملاءه من رسائل إلكترونية مزيفة
سبق

حذّر البريد السعودي عملاءه من التجاوب مع رسائل مزيفه تحمل اسمه، ويتم بثها عبر البريد الإلكتروني. مطالباً بعدم التعامل معها.

وقال الموقع الرسمي لخدمات العملاء للبريد السعودي: "نود التنويه بأن الرسالة المشار إليها مزيفة، ولا تمثل مؤسسة البريد السعودي، وتنتحل شعارها، ونحذر عملاءنا الكرام من التعامل معهم بأي طريقة، كانت، والمؤسسة تخلي المسؤولية بذلك. دمت بخير".

وكان عدد من عملاء البريد السعودي قد وردتهم رسائل تحمل شعار البريد السعودي باللغتين الإنجليزية والعربية، تشير إلى وصول طرد يخصهم وعليهم الضغط على الرابط ودفع المبلغ المترتب على الطرد في مدة أقصاها أربعة أيام.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
03:37 PM

البريد السعودي يحذر عملاءه من رسائل إلكترونية مزيفة

تحمل شعار البريد.. ودعا إلى عدم التعامل معها

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
671

حذّر البريد السعودي عملاءه من التجاوب مع رسائل مزيفه تحمل اسمه، ويتم بثها عبر البريد الإلكتروني. مطالباً بعدم التعامل معها.

وقال الموقع الرسمي لخدمات العملاء للبريد السعودي: "نود التنويه بأن الرسالة المشار إليها مزيفة، ولا تمثل مؤسسة البريد السعودي، وتنتحل شعارها، ونحذر عملاءنا الكرام من التعامل معهم بأي طريقة، كانت، والمؤسسة تخلي المسؤولية بذلك. دمت بخير".

وكان عدد من عملاء البريد السعودي قد وردتهم رسائل تحمل شعار البريد السعودي باللغتين الإنجليزية والعربية، تشير إلى وصول طرد يخصهم وعليهم الضغط على الرابط ودفع المبلغ المترتب على الطرد في مدة أقصاها أربعة أيام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,742
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,655
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,208

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة