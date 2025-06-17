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روسيا تسجل 194 وفاة و7843 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة وإجمالي عدد الإصابات 553301

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع، مع رصد استقرار في معدل الوفيات الجديدة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي، تسجيل 7843 إصابة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 8248 إصابة يوم أمس الثلاثاء)؛ أي أدنى حصيلة منذ 30 أبريل.

ووفق "روسيا اليوم"، أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في روسيا 553301، بما فيها 241481 حالة نشطة؛ بما يمثل انخفاضًا بـ2387 حالة نشطة مقارنة من يوم أمس.

وأعلنت الغرفة عن تسجيل وفاة 194 مصابًا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الأخير (مقابل 193 وفاة قبل يوم)؛ مما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 7478 حالة وفاة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 194 وفاة و7843 إصابة بكورونا
سبق

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع، مع رصد استقرار في معدل الوفيات الجديدة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي، تسجيل 7843 إصابة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 8248 إصابة يوم أمس الثلاثاء)؛ أي أدنى حصيلة منذ 30 أبريل.

ووفق "روسيا اليوم"، أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في روسيا 553301، بما فيها 241481 حالة نشطة؛ بما يمثل انخفاضًا بـ2387 حالة نشطة مقارنة من يوم أمس.

وأعلنت الغرفة عن تسجيل وفاة 194 مصابًا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الأخير (مقابل 193 وفاة قبل يوم)؛ مما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 7478 حالة وفاة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
12:01 PM

روسيا تسجل 194 وفاة و7843 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة وإجمالي عدد الإصابات 553301

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع، مع رصد استقرار في معدل الوفيات الجديدة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي، تسجيل 7843 إصابة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 8248 إصابة يوم أمس الثلاثاء)؛ أي أدنى حصيلة منذ 30 أبريل.

ووفق "روسيا اليوم"، أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في روسيا 553301، بما فيها 241481 حالة نشطة؛ بما يمثل انخفاضًا بـ2387 حالة نشطة مقارنة من يوم أمس.

وأعلنت الغرفة عن تسجيل وفاة 194 مصابًا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الأخير (مقابل 193 وفاة قبل يوم)؛ مما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 7478 حالة وفاة.

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