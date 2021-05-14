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لليوم العشرين.. سفارة المملكة بالسنغال تواصل توزيع السلال الغذائية

في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين حول العالم للعام الجاري

تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة في السنغال التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لليوم العشرين على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في أقاليم جمهورية السنغال.

يأتي هذا بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة السنغالية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، حيث تم توزيع 1000 سلة غذائية في مقر إذاعة البيان للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 1000 أسرة في أقاليم لوغا.

وقدم النائب الأول لحاكم الأقليم شكرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن تنفيذ البرنامج مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يذكر أن هذه المساعدات تأتي في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري ١٤٤١هـ، الذي تنفذه المملكة عبر وزارة الشؤون الإسلامية في السنغال خلال شهر رمضان المبارك ضمن (١٨) دولة حول العالم.

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لليوم العشرين.. سفارة المملكة بالسنغال تواصل توزيع السلال الغذائية
سبق

تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة في السنغال التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لليوم العشرين على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في أقاليم جمهورية السنغال.

يأتي هذا بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة السنغالية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، حيث تم توزيع 1000 سلة غذائية في مقر إذاعة البيان للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 1000 أسرة في أقاليم لوغا.

وقدم النائب الأول لحاكم الأقليم شكرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن تنفيذ البرنامج مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يذكر أن هذه المساعدات تأتي في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري ١٤٤١هـ، الذي تنفذه المملكة عبر وزارة الشؤون الإسلامية في السنغال خلال شهر رمضان المبارك ضمن (١٨) دولة حول العالم.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
02:36 PM
اخر تعديل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:17 PM

لليوم العشرين.. سفارة المملكة بالسنغال تواصل توزيع السلال الغذائية

في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين حول العالم للعام الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة في السنغال التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لليوم العشرين على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في أقاليم جمهورية السنغال.

يأتي هذا بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة السنغالية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، حيث تم توزيع 1000 سلة غذائية في مقر إذاعة البيان للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 1000 أسرة في أقاليم لوغا.

وقدم النائب الأول لحاكم الأقليم شكرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن تنفيذ البرنامج مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يذكر أن هذه المساعدات تأتي في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري ١٤٤١هـ، الذي تنفذه المملكة عبر وزارة الشؤون الإسلامية في السنغال خلال شهر رمضان المبارك ضمن (١٨) دولة حول العالم.

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