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"منشآت": 100 مبتكر ومبتكرة يسجلون في جائزة ابتكر 2019

قالت: تمهيدًا لانتقال مشاركاتهم إلى مرحلة الفحص والتصنيف

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد المسجلين في جائزة ومعرض ابتكر 2019، وصل مع نهاية مرحلة التسجيل اليوم، إلى 100 مبتكر ومبتكرة؛ تمهيدًا لانتقال ابتكاراتهم إلى مرحلة الفحص والتصنيف، ثم المعسكر التدريبي للمرشحين، وصولًا إلى المعرض وإعلان النتائج خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2019م.

وقال نائب محافظ "منشآت" لريادة الأعمال عصام الذكير: إن جائزة ومعرض "ابتكر" هي إحدى مبادرات "منشآت" لنشر ثقافة الابتكار واكتشاف المبتكرين والمبتكرات.

وأضاف أنها تهدف إلى ضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية، إضافة إلى تعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة والمنتجات القائمة عليها؛ دعمًا للتحول إلى الاقتصاد المعرفي.

وأردف "الذكير": المرشحون والمرشحات سينتظمون خلال المعسكر التدريبي في برامج تدريبية متنوعة، منها المهارات المالية الأساسية وأسس كتابة العقود، وحفظ حقوق الملكية الفكرية، وبناء نموذج العمل التجاري، وأسس عرض الأفكار على المستثمرين، إلى جانب بناء العلامة التجارية.

وتابع: الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصلون على جوائز قيمة، إلى جانب ترشيحهم للاستفادة من برنامج تتجير الملكية الفكرية الذي صممته "منشآت" لتقديم خدمات الدعم والاستشارة للمخترعين ومساعدتهم في نمذجة اختراعاتهم وربطهم بالمستثمرين والشركاء التجاريين، وتمكينهم من الأدوات والمهارات والتسهيلات اللازمة في جميع مراحل التحول التجاري لاختراعاتهم.

يُذكر أن "منشآت" تركز أثناء تصميم البرامج والمبادرات؛ بما فيها مبادرة جائزة ومعرض "ابتكر"، على الإسهام في تسهيل الأعمال وتنمية السوق المحلي؛ تجسيدًا لرؤيتها بجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ابتكر 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منشآت": 100 مبتكر ومبتكرة يسجلون في جائزة ابتكر 2019
سبق

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد المسجلين في جائزة ومعرض ابتكر 2019، وصل مع نهاية مرحلة التسجيل اليوم، إلى 100 مبتكر ومبتكرة؛ تمهيدًا لانتقال ابتكاراتهم إلى مرحلة الفحص والتصنيف، ثم المعسكر التدريبي للمرشحين، وصولًا إلى المعرض وإعلان النتائج خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2019م.

وقال نائب محافظ "منشآت" لريادة الأعمال عصام الذكير: إن جائزة ومعرض "ابتكر" هي إحدى مبادرات "منشآت" لنشر ثقافة الابتكار واكتشاف المبتكرين والمبتكرات.

وأضاف أنها تهدف إلى ضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية، إضافة إلى تعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة والمنتجات القائمة عليها؛ دعمًا للتحول إلى الاقتصاد المعرفي.

وأردف "الذكير": المرشحون والمرشحات سينتظمون خلال المعسكر التدريبي في برامج تدريبية متنوعة، منها المهارات المالية الأساسية وأسس كتابة العقود، وحفظ حقوق الملكية الفكرية، وبناء نموذج العمل التجاري، وأسس عرض الأفكار على المستثمرين، إلى جانب بناء العلامة التجارية.

وتابع: الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصلون على جوائز قيمة، إلى جانب ترشيحهم للاستفادة من برنامج تتجير الملكية الفكرية الذي صممته "منشآت" لتقديم خدمات الدعم والاستشارة للمخترعين ومساعدتهم في نمذجة اختراعاتهم وربطهم بالمستثمرين والشركاء التجاريين، وتمكينهم من الأدوات والمهارات والتسهيلات اللازمة في جميع مراحل التحول التجاري لاختراعاتهم.

يُذكر أن "منشآت" تركز أثناء تصميم البرامج والمبادرات؛ بما فيها مبادرة جائزة ومعرض "ابتكر"، على الإسهام في تسهيل الأعمال وتنمية السوق المحلي؛ تجسيدًا لرؤيتها بجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:18 PM

"منشآت": 100 مبتكر ومبتكرة يسجلون في جائزة ابتكر 2019

قالت: تمهيدًا لانتقال مشاركاتهم إلى مرحلة الفحص والتصنيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد المسجلين في جائزة ومعرض ابتكر 2019، وصل مع نهاية مرحلة التسجيل اليوم، إلى 100 مبتكر ومبتكرة؛ تمهيدًا لانتقال ابتكاراتهم إلى مرحلة الفحص والتصنيف، ثم المعسكر التدريبي للمرشحين، وصولًا إلى المعرض وإعلان النتائج خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2019م.

وقال نائب محافظ "منشآت" لريادة الأعمال عصام الذكير: إن جائزة ومعرض "ابتكر" هي إحدى مبادرات "منشآت" لنشر ثقافة الابتكار واكتشاف المبتكرين والمبتكرات.

وأضاف أنها تهدف إلى ضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية، إضافة إلى تعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة والمنتجات القائمة عليها؛ دعمًا للتحول إلى الاقتصاد المعرفي.

وأردف "الذكير": المرشحون والمرشحات سينتظمون خلال المعسكر التدريبي في برامج تدريبية متنوعة، منها المهارات المالية الأساسية وأسس كتابة العقود، وحفظ حقوق الملكية الفكرية، وبناء نموذج العمل التجاري، وأسس عرض الأفكار على المستثمرين، إلى جانب بناء العلامة التجارية.

وتابع: الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصلون على جوائز قيمة، إلى جانب ترشيحهم للاستفادة من برنامج تتجير الملكية الفكرية الذي صممته "منشآت" لتقديم خدمات الدعم والاستشارة للمخترعين ومساعدتهم في نمذجة اختراعاتهم وربطهم بالمستثمرين والشركاء التجاريين، وتمكينهم من الأدوات والمهارات والتسهيلات اللازمة في جميع مراحل التحول التجاري لاختراعاتهم.

يُذكر أن "منشآت" تركز أثناء تصميم البرامج والمبادرات؛ بما فيها مبادرة جائزة ومعرض "ابتكر"، على الإسهام في تسهيل الأعمال وتنمية السوق المحلي؛ تجسيدًا لرؤيتها بجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

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