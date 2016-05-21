النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

3 تنبيهات متقدمة للأرصاد: أمطار غزيرة وتدن للرؤية

تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتتواصل حتى المساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدأت في الشرقية الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الواحدة ليلاً من يوم الثلاثاء، وتشمل الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والقطيف وحفر الباطن والنعيرية ورأس تنورة.

كما بدأت في منطقة مكة المكرمة الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساء وتشمل الجموم والكامل.
وبدأت الحالة في القصيم الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساء وتشمل البدائع والبكرية والرس والشماسية والنبهانية وعقلة الصقور وعنيزة وبريدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
3 تنبيهات متقدمة للأرصاد: أمطار غزيرة وتدن للرؤية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدأت في الشرقية الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الواحدة ليلاً من يوم الثلاثاء، وتشمل الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والقطيف وحفر الباطن والنعيرية ورأس تنورة.

كما بدأت في منطقة مكة المكرمة الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساء وتشمل الجموم والكامل.
وبدأت الحالة في القصيم الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساء وتشمل البدائع والبكرية والرس والشماسية والنبهانية وعقلة الصقور وعنيزة وبريدة.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
06:32 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
05:59 PM

3 تنبيهات متقدمة للأرصاد: أمطار غزيرة وتدن للرؤية

تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتتواصل حتى المساء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
10,656

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدأت في الشرقية الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الواحدة ليلاً من يوم الثلاثاء، وتشمل الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والقطيف وحفر الباطن والنعيرية ورأس تنورة.

كما بدأت في منطقة مكة المكرمة الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساء وتشمل الجموم والكامل.
وبدأت الحالة في القصيم الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساء وتشمل البدائع والبكرية والرس والشماسية والنبهانية وعقلة الصقور وعنيزة وبريدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة