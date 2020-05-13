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"فُرجت" تنهي في يومها السادس سداد 1299 فاتورة للمحكومين في قضايا مالية

بقيمة قاربت 20 مليون ريال.. الخدمة متاحة للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بأنه منذ انطلاق خدمة "فُرجت" في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1299 فاتورة بمبلغ 309ر899ر19 ريالات.
وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.
وجدد المتحدث التأكيد على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" على المتاجر الإلكترونية.

المديرية العامة للسجون خدمة فُرجت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فُرجت" تنهي في يومها السادس سداد 1299 فاتورة للمحكومين في قضايا مالية
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بأنه منذ انطلاق خدمة "فُرجت" في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1299 فاتورة بمبلغ 309ر899ر19 ريالات.
وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.
وجدد المتحدث التأكيد على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" على المتاجر الإلكترونية.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
06:13 PM

"فُرجت" تنهي في يومها السادس سداد 1299 فاتورة للمحكومين في قضايا مالية

بقيمة قاربت 20 مليون ريال.. الخدمة متاحة للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بأنه منذ انطلاق خدمة "فُرجت" في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1299 فاتورة بمبلغ 309ر899ر19 ريالات.
وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.
وجدد المتحدث التأكيد على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" على المتاجر الإلكترونية.

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