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"آل الشيخ": كهرباء المساجد تُسحب للاستراحات ومحطات البنزين .. وهذا سبب ارتفاع الفواتير

قال: لم نلمس تعاونًا من شركة الكهرباء للتخفيف .. والوزارة تبذل جهودها لوقف هذا الهدر

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إنهم لم يلمسوا أي تعاون من شركة الكهرباء بشأن تخفيض كلفة أعباء الكهرباء المستنزفة من المساجد بسبب الإسراف بالمال العام من دون وجه حق، مرجعًا هذا الاستهلاك الجائر لاستفادة بعضهم بسحب التيار للاستراحات والبيوت "وعلى عينك يا تاجر"،- بحسب قوله -، مؤكدًا أن وزارته تبذل جهودها لوقف هذا الهدر.

وفي التفاصيل، قال الوزير "آل الشيخ" في مداخلة مع برنامج "ياهلا":"نبذل جهودنا منها التوعية ومنها التواصل مع شركة الكهرباء لكن لم يتجاوبوا لتخفيف هذا الاستهلاك من دون وجه حق وليس له حاجة بل أموال تهدر بالهواء ونحن سنقوم بجهودنا الذاتية لتخفيض ذلك".

وأضاف:"أقولها بكل حرقة وألم بعض المساجد يسحب منها التيار إما لاستراحات وإما محطات بنزين وبيوت - وعلى عينك يا تاجر- والمفترض قارئ العداد يلحظ ذلك، فهذه الأسلاك الممتدة بالأرض مسحوبة من عداد الكهرباء".

واختتم: هذا عدا الإسراف في استخدام المكيفات والإضاءة التي تعمل في بعض المساجد لأوقات طويلة جدًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": كهرباء المساجد تُسحب للاستراحات ومحطات البنزين .. وهذا سبب ارتفاع الفواتير
سبق

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إنهم لم يلمسوا أي تعاون من شركة الكهرباء بشأن تخفيض كلفة أعباء الكهرباء المستنزفة من المساجد بسبب الإسراف بالمال العام من دون وجه حق، مرجعًا هذا الاستهلاك الجائر لاستفادة بعضهم بسحب التيار للاستراحات والبيوت "وعلى عينك يا تاجر"،- بحسب قوله -، مؤكدًا أن وزارته تبذل جهودها لوقف هذا الهدر.

وفي التفاصيل، قال الوزير "آل الشيخ" في مداخلة مع برنامج "ياهلا":"نبذل جهودنا منها التوعية ومنها التواصل مع شركة الكهرباء لكن لم يتجاوبوا لتخفيف هذا الاستهلاك من دون وجه حق وليس له حاجة بل أموال تهدر بالهواء ونحن سنقوم بجهودنا الذاتية لتخفيض ذلك".

وأضاف:"أقولها بكل حرقة وألم بعض المساجد يسحب منها التيار إما لاستراحات وإما محطات بنزين وبيوت - وعلى عينك يا تاجر- والمفترض قارئ العداد يلحظ ذلك، فهذه الأسلاك الممتدة بالأرض مسحوبة من عداد الكهرباء".

واختتم: هذا عدا الإسراف في استخدام المكيفات والإضاءة التي تعمل في بعض المساجد لأوقات طويلة جدًا".

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:49 PM
اخر تعديل
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
11:27 PM

"آل الشيخ": كهرباء المساجد تُسحب للاستراحات ومحطات البنزين .. وهذا سبب ارتفاع الفواتير

قال: لم نلمس تعاونًا من شركة الكهرباء للتخفيف .. والوزارة تبذل جهودها لوقف هذا الهدر

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بدر العتيبي - الرياض
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6,262

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إنهم لم يلمسوا أي تعاون من شركة الكهرباء بشأن تخفيض كلفة أعباء الكهرباء المستنزفة من المساجد بسبب الإسراف بالمال العام من دون وجه حق، مرجعًا هذا الاستهلاك الجائر لاستفادة بعضهم بسحب التيار للاستراحات والبيوت "وعلى عينك يا تاجر"،- بحسب قوله -، مؤكدًا أن وزارته تبذل جهودها لوقف هذا الهدر.

وفي التفاصيل، قال الوزير "آل الشيخ" في مداخلة مع برنامج "ياهلا":"نبذل جهودنا منها التوعية ومنها التواصل مع شركة الكهرباء لكن لم يتجاوبوا لتخفيف هذا الاستهلاك من دون وجه حق وليس له حاجة بل أموال تهدر بالهواء ونحن سنقوم بجهودنا الذاتية لتخفيض ذلك".

وأضاف:"أقولها بكل حرقة وألم بعض المساجد يسحب منها التيار إما لاستراحات وإما محطات بنزين وبيوت - وعلى عينك يا تاجر- والمفترض قارئ العداد يلحظ ذلك، فهذه الأسلاك الممتدة بالأرض مسحوبة من عداد الكهرباء".

واختتم: هذا عدا الإسراف في استخدام المكيفات والإضاءة التي تعمل في بعض المساجد لأوقات طويلة جدًا".

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