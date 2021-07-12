إيران تبرر كارثة الطائرة الأوكرانية: خطأ بشري في ضبط الرادار
أسقطت في 8 يناير الماضي قُرب طهران وأدت إلى مقتل 176 شخصًا
قالت إيران، اليوم الأحد: إن خطأ في ضبط الرادار تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، ذكر تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني، أن "الخطأ البشري في الإعداد الخاطئ لرادار عسكري؛ هو العنصر الرئيسي وراء كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في 8 يناير الماضي بالقرب من طهران، وأدت إلى مقتل 176 شخصًا".
إيران تبرر كارثة الطائرة الأوكرانية: خطأ بشري في ضبط الرادار
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-12
قالت إيران، اليوم الأحد: إن خطأ في ضبط الرادار تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، ذكر تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني، أن "الخطأ البشري في الإعداد الخاطئ لرادار عسكري؛ هو العنصر الرئيسي وراء كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في 8 يناير الماضي بالقرب من طهران، وأدت إلى مقتل 176 شخصًا".
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
12:34 PM
إيران تبرر كارثة الطائرة الأوكرانية: خطأ بشري في ضبط الرادار
أسقطت في 8 يناير الماضي قُرب طهران وأدت إلى مقتل 176 شخصًا
قالت إيران، اليوم الأحد: إن خطأ في ضبط الرادار تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، ذكر تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني، أن "الخطأ البشري في الإعداد الخاطئ لرادار عسكري؛ هو العنصر الرئيسي وراء كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في 8 يناير الماضي بالقرب من طهران، وأدت إلى مقتل 176 شخصًا".