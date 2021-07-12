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إيران تبرر كارثة الطائرة الأوكرانية: خطأ بشري في ضبط الرادار

أسقطت في 8 يناير الماضي قُرب طهران وأدت إلى مقتل 176 شخصًا

قالت إيران، اليوم الأحد: إن خطأ في ضبط الرادار تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، ذكر تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني، أن "الخطأ البشري في الإعداد الخاطئ لرادار عسكري؛ هو العنصر الرئيسي وراء كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في 8 يناير الماضي بالقرب من طهران، وأدت إلى مقتل 176 شخصًا".

الطائرة الأوكرانية تحطم طائرة أوكرانية إيران

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إيران تبرر كارثة الطائرة الأوكرانية: خطأ بشري في ضبط الرادار
سبق

قالت إيران، اليوم الأحد: إن خطأ في ضبط الرادار تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، ذكر تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني، أن "الخطأ البشري في الإعداد الخاطئ لرادار عسكري؛ هو العنصر الرئيسي وراء كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في 8 يناير الماضي بالقرب من طهران، وأدت إلى مقتل 176 شخصًا".

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
12:34 PM

إيران تبرر كارثة الطائرة الأوكرانية: خطأ بشري في ضبط الرادار

أسقطت في 8 يناير الماضي قُرب طهران وأدت إلى مقتل 176 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت إيران، اليوم الأحد: إن خطأ في ضبط الرادار تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، ذكر تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني، أن "الخطأ البشري في الإعداد الخاطئ لرادار عسكري؛ هو العنصر الرئيسي وراء كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في 8 يناير الماضي بالقرب من طهران، وأدت إلى مقتل 176 شخصًا".

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