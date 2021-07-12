إيران تبرر كارثة الطائرة الأوكرانية: خطأ بشري في ضبط الرادار

أسقطت في 8 يناير الماضي قُرب طهران وأدت إلى مقتل 176 شخصًا

قالت إيران، اليوم الأحد: إن خطأ في ضبط الرادار تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، ذكر تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني، أن "الخطأ البشري في الإعداد الخاطئ لرادار عسكري؛ هو العنصر الرئيسي وراء كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في 8 يناير الماضي بالقرب من طهران، وأدت إلى مقتل 176 شخصًا".