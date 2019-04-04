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خادم الحرمين يمنح العراق مدينة رياضية.. والمملكة تقدم منحة للعراق بمبلغ مليار دولار

"القصبي": افتتاح قنصلية السعودية في بغداد و3 أخرى قريبًا في عدد من المحافظات

أعلن رئيس وفد المملكة، في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق "السعودي- العراقي" وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق؛ هديةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار؛ للمساهمة في تنميته، لتكون المملكة شريكًا أساسيًّا في نهضة العراق.

كما أعلن الوزير "القصبي" عن افتتاح قنصلية المملكة في بغداد اليوم، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.

وبيّن الوزير في تصريح صحفي عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد، أن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق، سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن؛ فيما يمضي العمل قُدُمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد، بعد تخصيص الأرض لإنشائها؛ مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.

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خادم الحرمين يمنح العراق مدينة رياضية.. والمملكة تقدم منحة للعراق بمبلغ مليار دولار
سبق

أعلن رئيس وفد المملكة، في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق "السعودي- العراقي" وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق؛ هديةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار؛ للمساهمة في تنميته، لتكون المملكة شريكًا أساسيًّا في نهضة العراق.

كما أعلن الوزير "القصبي" عن افتتاح قنصلية المملكة في بغداد اليوم، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.

وبيّن الوزير في تصريح صحفي عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد، أن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق، سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن؛ فيما يمضي العمل قُدُمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد، بعد تخصيص الأرض لإنشائها؛ مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
08:18 AM

خادم الحرمين يمنح العراق مدينة رياضية.. والمملكة تقدم منحة للعراق بمبلغ مليار دولار

"القصبي": افتتاح قنصلية السعودية في بغداد و3 أخرى قريبًا في عدد من المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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أعلن رئيس وفد المملكة، في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق "السعودي- العراقي" وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق؛ هديةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار؛ للمساهمة في تنميته، لتكون المملكة شريكًا أساسيًّا في نهضة العراق.

كما أعلن الوزير "القصبي" عن افتتاح قنصلية المملكة في بغداد اليوم، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.

وبيّن الوزير في تصريح صحفي عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد، أن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق، سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن؛ فيما يمضي العمل قُدُمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد، بعد تخصيص الأرض لإنشائها؛ مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.

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