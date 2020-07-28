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جامعة أم القرى تعلن نتائج القبول للعام الجامعي الجديد

الترقية الآلية على المقاعد الشاغرة بشكل دوري حتى 16 /12 /1441هـ

أعلنت جامعة أم القرى نتائج الطلبة المقبولين لبرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي1442/ 1443هـ، الذين بلغ عددهم 12 ألفًا و591 متقدماً ومتقدمة، وسيتاح خيار تثبيت القبول للطلبة المقبولين عبر بوابة القبول الموحد خلال الفترة 6- 8 / 12/ 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الرحمن الغامدي، أن العمادة ستقوم بعمل الترقية الآلية على المقاعد الشاغرة بشكل دوري حتى 16 /12 /1441هـ، وسيتم بعد ذلك فتح باب القبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية خلال الفترة من 17 – 20 / 12/ 1441هـ، وستعلن نتائج القبول بها 23 / 12 /1441هـ.

ولفت الدكتور الغامدي إلى أنه سيتم استقبال طلبات التقديم لدبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر اعتباراً من 1 - 4 /1/ 1442هـ، وستُعلَن نتائج القبول بها 6 /1 /1442هـ، منوهاً إلى أن العمادة تسعد باستقبال استفسارات أبنائها الطلاب المتقدمين عبر أيقونة استفسارات القبول في صفحة المتقدم، متمنياً من المتقدمين قبل طرح طلب الاستفسار زيارة صفحة الأسئلة الشائعة بموقع العمادة.

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جامعة أم القرى تعلن نتائج القبول للعام الجامعي الجديد
سبق

أعلنت جامعة أم القرى نتائج الطلبة المقبولين لبرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي1442/ 1443هـ، الذين بلغ عددهم 12 ألفًا و591 متقدماً ومتقدمة، وسيتاح خيار تثبيت القبول للطلبة المقبولين عبر بوابة القبول الموحد خلال الفترة 6- 8 / 12/ 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الرحمن الغامدي، أن العمادة ستقوم بعمل الترقية الآلية على المقاعد الشاغرة بشكل دوري حتى 16 /12 /1441هـ، وسيتم بعد ذلك فتح باب القبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية خلال الفترة من 17 – 20 / 12/ 1441هـ، وستعلن نتائج القبول بها 23 / 12 /1441هـ.

ولفت الدكتور الغامدي إلى أنه سيتم استقبال طلبات التقديم لدبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر اعتباراً من 1 - 4 /1/ 1442هـ، وستُعلَن نتائج القبول بها 6 /1 /1442هـ، منوهاً إلى أن العمادة تسعد باستقبال استفسارات أبنائها الطلاب المتقدمين عبر أيقونة استفسارات القبول في صفحة المتقدم، متمنياً من المتقدمين قبل طرح طلب الاستفسار زيارة صفحة الأسئلة الشائعة بموقع العمادة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
07:47 PM

جامعة أم القرى تعلن نتائج القبول للعام الجامعي الجديد

الترقية الآلية على المقاعد الشاغرة بشكل دوري حتى 16 /12 /1441هـ

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
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أعلنت جامعة أم القرى نتائج الطلبة المقبولين لبرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي1442/ 1443هـ، الذين بلغ عددهم 12 ألفًا و591 متقدماً ومتقدمة، وسيتاح خيار تثبيت القبول للطلبة المقبولين عبر بوابة القبول الموحد خلال الفترة 6- 8 / 12/ 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الرحمن الغامدي، أن العمادة ستقوم بعمل الترقية الآلية على المقاعد الشاغرة بشكل دوري حتى 16 /12 /1441هـ، وسيتم بعد ذلك فتح باب القبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية خلال الفترة من 17 – 20 / 12/ 1441هـ، وستعلن نتائج القبول بها 23 / 12 /1441هـ.

ولفت الدكتور الغامدي إلى أنه سيتم استقبال طلبات التقديم لدبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر اعتباراً من 1 - 4 /1/ 1442هـ، وستُعلَن نتائج القبول بها 6 /1 /1442هـ، منوهاً إلى أن العمادة تسعد باستقبال استفسارات أبنائها الطلاب المتقدمين عبر أيقونة استفسارات القبول في صفحة المتقدم، متمنياً من المتقدمين قبل طرح طلب الاستفسار زيارة صفحة الأسئلة الشائعة بموقع العمادة.

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