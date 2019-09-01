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أعمال الترميم تستقبل طالبات مدرسة عاجة بالقنفذة.. واستياء بين أولياء الأمور

انبعاثات مواد البناء ومخلفاتها تُهدد الطالبات والمنازل المجاورة تكشف المبنى

عبّر عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة عاجة التابعة للقنفذة، عن استيائهم من نقل الطالبات لمدرسة كانت للطلاب قبل تهيئتها؛ حيث تفاجأت الطالبات خلال دخولهم في أول يوم دراسي، بأعمال ومخلفات الترميم تستقبلهم في مختلف مرافق المبنى؛ في مشهد لا يتناسب مع انطلاقة عام جديد.

وطالَبَ أولياء الأمور، بإيقاف الدراسة بذلك المبنى حتى يتم تهيئته بشكل مناسب؛ لأنه غير مخصص للطالبات، وقد تؤثر أعمال الترميم على صحة الطالبات بسبب انبعاثات مواد البناء ومخلفاتها، بالإضافة إلى أن المنازل المجاورة تكشف المبنى.

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أعمال الترميم تستقبل طالبات مدرسة عاجة بالقنفذة.. واستياء بين أولياء الأمور
سبق

عبّر عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة عاجة التابعة للقنفذة، عن استيائهم من نقل الطالبات لمدرسة كانت للطلاب قبل تهيئتها؛ حيث تفاجأت الطالبات خلال دخولهم في أول يوم دراسي، بأعمال ومخلفات الترميم تستقبلهم في مختلف مرافق المبنى؛ في مشهد لا يتناسب مع انطلاقة عام جديد.

وطالَبَ أولياء الأمور، بإيقاف الدراسة بذلك المبنى حتى يتم تهيئته بشكل مناسب؛ لأنه غير مخصص للطالبات، وقد تؤثر أعمال الترميم على صحة الطالبات بسبب انبعاثات مواد البناء ومخلفاتها، بالإضافة إلى أن المنازل المجاورة تكشف المبنى.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
12:46 PM

أعمال الترميم تستقبل طالبات مدرسة عاجة بالقنفذة.. واستياء بين أولياء الأمور

انبعاثات مواد البناء ومخلفاتها تُهدد الطالبات والمنازل المجاورة تكشف المبنى

A A A
حسن العيسي - القنفذة
5
3,886

عبّر عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة عاجة التابعة للقنفذة، عن استيائهم من نقل الطالبات لمدرسة كانت للطلاب قبل تهيئتها؛ حيث تفاجأت الطالبات خلال دخولهم في أول يوم دراسي، بأعمال ومخلفات الترميم تستقبلهم في مختلف مرافق المبنى؛ في مشهد لا يتناسب مع انطلاقة عام جديد.

وطالَبَ أولياء الأمور، بإيقاف الدراسة بذلك المبنى حتى يتم تهيئته بشكل مناسب؛ لأنه غير مخصص للطالبات، وقد تؤثر أعمال الترميم على صحة الطالبات بسبب انبعاثات مواد البناء ومخلفاتها، بالإضافة إلى أن المنازل المجاورة تكشف المبنى.

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