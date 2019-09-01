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شاهد.. مدرعة سعودية تصطاد عناصر حوثية في "كتاف"

أسقطت عناصر المليشيا الإرهابية أرضًا

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرعة سعودية، وذلك أثناء إطلاق نيرانها تجاه عناصر حوثية إرهابية في منطقة كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن.

ويظهر في المقطع المرئي الذي نشره المغرد سليمان الدوسري اصطياد مدرعة قوات الحرس الوطني السعودية بعض العناصر الحوثية عبر إطلاق نار كثيف، أسقط عناصر المليشيا الإرهابية أرضًا.

ويخوض الجيش اليمني مدعومًا من قوات التحالف عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مدرعة سعودية تصطاد عناصر حوثية في "كتاف"
سبق

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرعة سعودية، وذلك أثناء إطلاق نيرانها تجاه عناصر حوثية إرهابية في منطقة كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن.

ويظهر في المقطع المرئي الذي نشره المغرد سليمان الدوسري اصطياد مدرعة قوات الحرس الوطني السعودية بعض العناصر الحوثية عبر إطلاق نار كثيف، أسقط عناصر المليشيا الإرهابية أرضًا.

ويخوض الجيش اليمني مدعومًا من قوات التحالف عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
11:52 PM

شاهد.. مدرعة سعودية تصطاد عناصر حوثية في "كتاف"

أسقطت عناصر المليشيا الإرهابية أرضًا

A A A
ياسر نجدي - الرياض
4
14,608

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرعة سعودية، وذلك أثناء إطلاق نيرانها تجاه عناصر حوثية إرهابية في منطقة كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن.

ويظهر في المقطع المرئي الذي نشره المغرد سليمان الدوسري اصطياد مدرعة قوات الحرس الوطني السعودية بعض العناصر الحوثية عبر إطلاق نار كثيف، أسقط عناصر المليشيا الإرهابية أرضًا.

ويخوض الجيش اليمني مدعومًا من قوات التحالف عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

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